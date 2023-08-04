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Минимальную зарплату для преподавателей вузов установили в Казахстане

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Профессор читает лекцию студентам
Профессор и студенты. Иллюстративное фото: Sean De Burca/Getty Images

С 1 июля 2023 года в Казахстане установлена рекомендуемая минимальная зарплата для преподавателей и профессоров вузов. Какие оклады рекомендует Миннауки, узнали журналисты NUR.KZ.

С 2020 года в Казахстане постепенно повышают зарплаты воспитателей детских садов, учителей школ, преподавателей колледжей, методистов, педагогов дополнительного образования.

Так согласно, данным Бюро национальной статистики, в сфере дошкольного образования средняя зарплата в первом квартале 2023 года составила 148 060 тенге, увеличившись за год на 15,4%, начального образования – 225 895 тенге (12,9%), а среднего образования – 295 276 тенге (10,6%).

В сфере высшего образования этот показатель между тем составил 320 775 тенге. И после введения нового закона он может вырасти еще больше.

Министром науки и высшего образования РК был подписан приказ “Об определении рекомендуемой минимальной заработной платы профессорско-преподавательского состава в организациях высшего и (или) послевузовского образования (ППС ОВПО)”.

Он был разработан в соответствии с поручением президента Казахстана повысить зарплаты преподавателей, ученых высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов с 1 июля 2023 года.

Таким образом, с этой даты была установлена рекомендуемая минимальная зарплата штатного ППС ОВПО в разрезе должностей:

  • для преподавателя – 240 000 тенге;
  • для старшего преподавателя – 276 000 тенге;
  • для ассоциированного профессора – 312 000 тенге;
  • для профессора – 420 000 тенге;
  • для профессора в национальных ОВПО – 480 000 тенге.

Приказом также запрещается уменьшать действующий размер зарплаты преподавателей и профессоров вузов и организаций послевузовского образования в случае если он выше указанной рекомендуемой нормы.

А руководителям исполнительного органа ОВПО поручено руководствоваться настоящим приказом и обеспечить его исполнение с 1 июля 2023 года.

Напомним, что ежегодно повышают и стипендии казахстанских студентов. До 2025 года планируется их увеличить в два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031295-minimalnuyu-zarplatu-dlya-prepodavateley-vuzov-ustanovili-v-kazahstane/

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