Возможно ли накопить на автомобиль в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рост цен негативно влияет на покупательную способность граждан. Реально ли при средней зарплате накопить на автомобиль или другую крупную покупку в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

На данный момент инфляция в Казахстане находится на довольно высоком уровне. По итогам июня она составила 14,6%. Однако стоит отметить, что рост цен происходит постоянно. Как выяснили аналитики компании по страхованию жизни Freedom Life, за последние пять лет средний уровень годовой инфляции в стране составил 10%.

При этом росла и средняя зарплата – в среднем на 15% ежегодно. За пять лет она выросла на 91%. Можно было бы предположить, что покупательная способность казахстанцев только растет, но это не совсем так.

Рост средней зарплаты и инфляции в Казахстане. Инфографика: Freedom Life

По официальным данным, рост заработной платы лишь на несколько процентов опережает общую инфляцию в стране, а в некоторых категориях идет практически вровень. Особенно это заметно, когда речь идет о крупных покупках.

Например, стоимость первичного жилья, по данным аналитиков, ежегодно растет на 9-16%, а новые автомобили дорожают в среднем на 11-15%. При этом отдых за рубежом с каждым годом становится дороже на 14%, а стоимость обучения в вузах – на 13-18%.

Таким образом, если брать во внимание рост цен за последние пять лет, то окажется, что многие крупные покупки стали казахстанцам менее доступны. Например, средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках в 2019 году была равна о 267 тыс. тенге, а теперь – порядка 486 тыс. тенге. Рост цен составил 82%.

Если раньше можно было приобрести новый автомобиль в среднем за 8,5 млн тенге, то теперь его средняя стоимость составляет 13,5 млн тенге. Цены выросли на 59%.

Далеко не все казахстанцы смогут себе позволить приобрести автомобиль за такую сумму. Возможно, это и является одной из причин стремительного старения автопарка в Казахстане.

Аналогичная картина наблюдается и при планировании отдыха за рубежом. Сейчас тур на семь дней казахстанцам выйдет на 38% дороже – если в 2019 году на него в среднем уходило 304 тыс. тенге, то теперь необходимо порядка 420 тыс. тенге.

А образование в вузах стало дороже на 78%. Если пять лет назад один учебный год в среднем стоил 396 тыс. тенге, то в текущем году – 706 тыс. тенге.

Как росли цены в Казахстане последние 5 лет. Таблица: Freedom Life

При этом напомним, ранее Евразийская экономическая комиссия заявила, что Казахстан оказался единственной страной-членом союза, где рост реальных зарплат не успевает за инфляцией.

Это в свою очередь значит, что без ущерба для семейного бюджета жителям страны может быть сложно накопить на крупную покупку, не прибегая к различным финансовым инструментам, которые помогут принести дополнительный доход, таким как депозиты в банках или покупка ценных бумаг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029278-vozmozhno-li-nakopit-na-avtomobil-v-kazahstane/