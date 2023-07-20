Довольны ли казахстанцы качеством своей жизни, выяснили аналитики

Горожане. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Бюро нацстатистики провело исследование, чтобы понять, удовлетворены ли жители Казахстана качеством жизни. Больше половины ответили, что нет, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Опрос проводился в марте 2023 года.

Так, по итогам исследования "Качество жизни населения", только 41,8% респондентов удовлетворены своей жизнью.

При этом большая доля довольных жизнью казахстанцев живет в сельской местности – 46,5% (в городе – 39,6%). Также, по результатам опроса, мужчин все устраивает больше, чем женщин – 45,4% против 39,5%.

"По сравнению с аналогичным исследованием 2022 года уровень удовлетворенности жизнью респондентов вырос на 0,5% (в 2022 году – 41,3%). Уровень удовлетворенности жизнью в 2023 году ниже уровня 2021 года на 19,5% (2021 год – 61,3%)", – говорится в сообщении.

Также специалисты БНС озвучили следующие показатели:

удовлетворены здоровьем – 47,6%, частично удовлетворены – 49,3%;

удовлетворены качеством услуг скорой помощи – 56,1%;

удовлетворены своим финансовым положением – 34%.

По уровню материального обеспечения (достатка) казахстанцы отнесли себя к:

низкому уровню – 0,3%;

среднему уровню – 72,2%;

высокому уровню – 1%.

Основными причинами низкого и ниже среднего уровня обеспеченности домашними хозяйствами отмечаются низкая оплата труда – 92,7% и низкая пенсия – 1,4%.

На официальном сайте Бюро нацстатистики приводится такое определение качества жизни –это междисциплинарное понятие, характеризующее эффективность всех сторон жизнедеятельности человека, уровень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей, уровень интеллектуального, культурного и физического развития, а так же степень обеспечения безопасности жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029472-kazahstantsev-sprosili-dovolny-li-oni-kachestvom-svoey-zhizni/