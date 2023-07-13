Рост цен из-за повышения зарплат и подорожания ГСМ ожидают казахстанцы

Товарный чек. Иллюстративное фото: sergeyryzhov/Getty Images

Несмотря на замедление инфляции в стране, часть казахстанцев все равно ожидает более быстрого роста цен на товары и услуги в ближайшем будущем. С чем они это связывают, рассказали в Национальном банке РК.

По итогам июня 2023 года инфляция в Казахстане установилась на уровне 14,6%. Этот показатель падает четвертый месяц подряд. Постепенно замедляется и месячный рост цен, например, в марте он составлял 0,9%, а в июне – уже 0,5%.

Это влияет и на инфляционные ожидания рядовых казахстанцев. По данным Нацбанка, доля респондентов, ожидающих более быстрый рост цен в течение года, снизилась с 25% до 17%.

При этом казахстанцы стали менее резко воспринимать текущий рост цен – показатель воспринимаемой инфляции снизился с 21,1% до 18,8%.

Восприятие казахстанцами роста цен в стране. Инфографика: Национальный банк РК

На фоне замедления инфляции в Казахстане снизилась доля граждан, которые отметили рост цен на продукты питания в июне – с 77% до 74%. При этом выросло количество тех, кто зафиксировал подорожание платных услуг (7,7%) и непродовольственных товаров (11%).

Казахстанцы заметили более быстрое удорожание молочной, мясной и плодоовощной продукции, а также коммунальных услуг и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Почему казахстанцы ожидают ускорения инфляции

Стоит отметить, что несколько выросла медианная оценка ожидаемой в следующие 12 месяцев инфляции – с 17% до 17,2%.

Большая часть граждан ускорение темпов роста цен связывает с подорожанием ГСМ. Напомним, о возможном ускорении инфляции из-за увеличения стоимости топлива ранее заявляли и экономисты.

Граждане, ожидающие рост цен на горизонте одного года, также связывают его с подорожанием продуктов питания, ростом зарплат и пенсий.

Факторы роста цен в Казахстане по мнению граждан. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, что после долгого затишья бензин подорожал уже по итогам апреля 2023 года из-за повышения предельных цен. А инфляция в этом месяце все равно уменьшилась на 1,3 процентного пункта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028442-rost-tsen-iz-za-povysheniya-zarplat-i-podorozhaniya-gsm-ozhidayut-kazahstantsy/