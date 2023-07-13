Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рост цен из-за повышения зарплат и подорожания ГСМ ожидают казахстанцы

Опубликовано:

Женщина смотрит в чек в магазине
Товарный чек. Иллюстративное фото: sergeyryzhov/Getty Images

Несмотря на замедление инфляции в стране, часть казахстанцев все равно ожидает более быстрого роста цен на товары и услуги в ближайшем будущем. С чем они это связывают, рассказали в Национальном банке РК.

По итогам июня 2023 года инфляция в Казахстане установилась на уровне 14,6%. Этот показатель падает четвертый месяц подряд. Постепенно замедляется и месячный рост цен, например, в марте он составлял 0,9%, а в июне – уже 0,5%.

Это влияет и на инфляционные ожидания рядовых казахстанцев. По данным Нацбанка, доля респондентов, ожидающих более быстрый рост цен в течение года, снизилась с 25% до 17%.

При этом казахстанцы стали менее резко воспринимать текущий рост цен – показатель воспринимаемой инфляции снизился с 21,1% до 18,8%.

Восприятие казахстанцами роста цен в стране.
Восприятие казахстанцами роста цен в стране. Инфографика: Национальный банк РК

На фоне замедления инфляции в Казахстане снизилась доля граждан, которые отметили рост цен на продукты питания в июне – с 77% до 74%. При этом выросло количество тех, кто зафиксировал подорожание платных услуг (7,7%) и непродовольственных товаров (11%).

Казахстанцы заметили более быстрое удорожание молочной, мясной и плодоовощной продукции, а также коммунальных услуг и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Почему казахстанцы ожидают ускорения инфляции

Стоит отметить, что несколько выросла медианная оценка ожидаемой в следующие 12 месяцев инфляции – с 17% до 17,2%.

Большая часть граждан ускорение темпов роста цен связывает с подорожанием ГСМ. Напомним, о возможном ускорении инфляции из-за увеличения стоимости топлива ранее заявляли и экономисты.

Граждане, ожидающие рост цен на горизонте одного года, также связывают его с подорожанием продуктов питания, ростом зарплат и пенсий.

Рост цен на ГСМ и продукты - главные причины из-за которого может ускориться инфляция. Считают казахстанцы.
Факторы роста цен в Казахстане по мнению граждан. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, что после долгого затишья бензин подорожал уже по итогам апреля 2023 года из-за повышения предельных цен. А инфляция в этом месяце все равно уменьшилась на 1,3 процентного пункта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028442-rost-tsen-iz-za-povysheniya-zarplat-i-podorozhaniya-gsm-ozhidayut-kazahstantsy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.