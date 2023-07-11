Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Средняя зарплата превышает 300 тыс. тенге лишь в пяти регионах Казахстана

Опубликовано:

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средняя номинальная зарплата в Казахстане может сильно отличаться в зависимости от размера предприятия. Сколько в среднем получают казахстанцы, если учесть малый бизнес, узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя номинальная зарплата в Казахстане по итогам первого квартала 2023 года установилась на уровне 340 636 тенге. У этой цифры есть несколько нюансов и один из самых важных заключается в том, что при расчете этой суммы не были учтены малые предприятия.

Если взять в расчет еще и малый бизнес, то итоговая сумма сильно изменится. Это подтверждается данными Бюро национальной статистики: после внесения информации по малым предприятиям размер средней заработной платы в первом квартале текущего года в Казахстане снизился сразу на 7,54% до 314 959 тенге.

Стоит отметить, что этот показатель также является усредненным. В зависимости от региона размер средней зарплаты может сильно отличаться.

Так, например, самые высокие зарплаты платят в Атырауской области – 579 940 тенге, а самые низкие были зафиксированы в Шымкенте – всего 226 357 тенге. В Алматы и Астане в среднем платят по 350 860 тенге и 373 592 тенге соответственно.

В целом же лишь в пяти регионах республики средние зарплаты превышают 300 тыс. тенге.

Средняя зарплата в Казахстане с учетом малых предприятий.
Средняя зарплата в регионах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит также учитывать, что оклады заметно отличаются в зависимости от вида экономической деятельности. Сферы с самыми высокими и самыми низкими доходами отличаются более чем в четыре раза.

Так, в горнодобывающей промышленности средняя зарплата с учетом малых предприятий в первом квартале 2023 года в среднем составила 722 018 тенге, а в сельском хозяйстве – всего лишь 161 051 тенге.

Высокие зарплаты также были зафиксированы в финансовой и страховой сфере (563 763 тенге), а также в сфере информации и связи (480 578 тенге). Низкими окладами при этом отличился сектор операций с недвижимостью (198 250 тенге).

Стоит отметить, что средняя зарплата с учетом малых предприятий оказалась меньше предыдущего значения. За последний год заметно снизился и индекс реальной заработной платы с учетом уровня инфляции – сразу на 0,5%. Другими словами, покупательная способность казахстанцев за год упала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028157-srednyaya-zarplata-prevyshaet-300-tys-tenge-lish-v-pyati-regionah-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.