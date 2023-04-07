Рост инфляции из-за подорожания ГСМ прогнозируют казахстанские эксперты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на замедление роста цен в стране, некоторые эксперты ухудшили свои прогнозы по инфляции. Чего ожидают игроки финансового рынка от экономики, рассказали в Ассоциации финансистов Казахстана.

Инфляция по итогам марта сложилась на уровне 18,1%, это заметно ниже февральского показателя, который составлял 21,3%, то есть можно говорить о замедлении роста цен в стране.

Впрочем, это не повлияло на прогнозы экспертов, которые в том числе из-за планов правительства повысить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов, заметно ухудшили свои инфляционные ожидания.

Так, часть профессиональных участников финансового рынка ожидают, что инфляция в стране через год составит 14,4%. Ранее прогнозировался показатель в 14,3%.

Как отмечают аналитики, на этот прогноз, помимо цен на топливо, также могли повлиять увеличенные расходы бюджета (на 1,5 трлн тенге) и повышение тарифов на коммунальные услуги.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Что касается базовой ставки, то несмотря на тот факт, что 7 апреля Нацбанк решил в третий раз сохранить ее на прежнем уровне (16,75%), эксперты ожидают ее снижения в течение года до 14%.

Ухудшились прогнозы и по курсу валют. Если раньше эксперты предполагали, что стоимость доллара в течение года установится в районе 471 тенге, то теперь они считают, что курс вырастет до 474,2 тенге за доллар.

Прогнозируется ослабление тенге и на ближайший месяц. Участники финансового рынка ожидают, что в мае доллар будет стоить 453,8 тенге, то есть на 6,49 тенге больше текущего курса.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Стоит отметить, что приведенные здесь результаты прогнозов нельзя использовать в качестве руководства для инвестиционной деятельности.

Эксперты могут как предугадать экономические события, так и "промахнуться". Впрочем их прогнозы все равно могут помочь рядовым казахстанцам лучше понять, что происходит в стране и подготовиться к разного рода неожиданностям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015890-rost-inflyatsii-iz-za-podorozhaniya-gsm-prognoziruyut-kazahstanskie-eksperty/