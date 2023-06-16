Нацбанк заявил о возможном снижении базовой ставки

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После снижения инфляции в Национальном банке РК рассматривают возможность понизить в ближайшем будущем и базовую ставку. Как это повлияет на казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ

Инфляция в Казахстане уменьшается третий месяц подряд. По итогам мая она опустилась с 16,8% до 15,9%. Другими словами, темпы роста цен постепенно снижаются.

Несмотря на это, Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) не спешит снижать базовую ставку в стране, и на заседании 26 мая текущего года он оставил ее без изменений на уровне 16,75%. Некоторые эксперты при этом еще в начале года говорили о том, что высокие проценты не приведут к снижению инфляции, а лишь нанесут вред экономике страны.

Тем не менее председатель НБРК Галымжан Пирматов, выступая перед сенатом парламента Казахстана, заявил, что текущая денежно-кредитная политика обоснована.

"Проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции в стране. По нашим обновленным прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 11-14% в 2023 году с последующим замедлением в 2024-2025 годах.

Прогноз по инфляции пересмотрен в сторону повышения с учетом увеличения тарифов на регулируемые услуги, а также прямых и вторичных эффектов от удорожания горюче-смазочных материалов на общий уровень цен", – объяснил позицию Нацбанка его председатель.

Напомним, казахстанцев ждет повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги. Также с апреля 2023 года в стране были повышены предельные цены на автомобильное топливо. Все это, как считают эксперты, может привести к ускорению инфляции в стране.

Тем не менее, как заявил Галымжан Пирматов, Нацбанк рассмотрит целесообразность плавного и осмотрительного снижения базовой ставки. Возможное снижение будет зависеть от того, насколько реальный рост цен будет соответствовать прогнозным, и других факторов.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Зачем понижать базовую ставку

Когда Национальный банк РК в последний раз повысил базовую ставку до 16,75%, он по сути ужесточил денежно-кредитную политику в стране. При высокой ставке кредиты для населения становятся дороже, зато депозиты – более выгодными.

Буквально это значит то, что своим решением казахстанский центробанк попытался "охладить" экономику, заставив население не тратить деньги, а копить их.

Если в ближайшее время Нацбанк решит понизить базовую ставку, то это должно привести к обратному эффекту. То есть, банки второго уровня смогут выдавать кредиты населению и бизнесу под более низкие проценты, но вместе с этим начнут понижать ставку вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Сейчас предельный процент по самым популярным несрочным депозитам составляет 16,3%. После снижения базовой ставки вполне возможно, что снизятся и проценты по новым вкладам.

Смягченные кредитные условия в свою очередь могут дать стимул казахстанцам тратить больше денег, а бизнесу страны развиваться.

Действительно ли снизит Нацбанк базовую ставку, будет известно на следующем заседании, которое пройдет 5 июля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025078-natsbank-zayavil-o-vozmozhnom-snizhenii-bazovoy-stavki/