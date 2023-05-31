Какие предельные ставки по депозитам будут действовать летом в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане стали известны предельные ставки, которые будут действовать в июле текущего года по тенговым вкладам. Они были утверждены Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД).

Вслед за Национальным банком РК, который 26 мая оставил без изменений базовую ставку на уровне 16,75%, аналогичное решение принял и Казахстанский фонд гарантирования депозитов по поводу предельных ставок для банковских вкладов в тенге. В очередной раз они остались без изменений.

Как и ранее, у всех несрочных депозитов, которые можно без ограничений использовать и пополнять, рекомендуемая предельная ставка на июнь и июль будет действовать на уровне 16,3%.

У срочных депозитов, с которых можно снимать деньги, но с удержанием процентов, ставка плавает – от 10,5% до 17,3%. Ее размер зависит от таких параметров, как срок действия вклада и наличие возможности пополнять его.

У сберегательных вкладов, с которых нельзя снимать деньги до окончания договора, предельная ставка варьируется от 13,5% до 18,3%. Как и в случае со срочными депозитами, все зависит от срока и возможности пополнять вклад.

Например, самые выгодные условия можно получить, если открыть сберегательный депозит без возможности пополнения сроком до полугода, а вот самые низкие проценты будут у двухгодичного депозита с пополнением.

Предельные ставки по депозитам в тенге на июль. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Напомним, данные ставки носят рекомендательный характер. Это значит, что банки вправе самостоятельно устанавливать проценты вознаграждения по своим депозитным продуктам, которые могут сильно отличаться от рекомендуемых КФГД.

Поэтому, перед тем как открывать банковский вклад, казахстанцам следует определиться со своими целями и сравнить условия в разных банках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2022801-kakie-predelnye-stavki-po-depozitam-budut-deystvovat-letom-v-kazahstane/