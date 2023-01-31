Цены, бизнес и кредиты: что ухудшилось из-за высокой базовой ставки Нацбанка, рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Повышение базовой ставки центрального банка РК привело к изменению в определенных сферах жизни населения. О том, какие условия стали сложнее для казахстанцев с ростом данного показателя, читайте в материале NUR.KZ.

Базовая ставка Национального банка РК на данный момент равна 16,75% при годовой инфляции в 20,3%. Она повышалась в течение 2022 года. Изменение этой ставки обычно имеет несколько последствий:

курс национальной валюты – может укрепиться при повышении ставки и ослабнуть при ее снижении;

кредиты – становятся дороже или дешевле по тому же принципу;

депозиты – их доходность также меняется в зависимости от показателя.

При этом высокая базовая ставка должна приводить к снижению уровня потребления, что также должно отразиться на инфляции: дорогие кредиты приводят к отказу от займов, меньшему количеству покупок и, как следствие, снижению цен.

Однако, как отмечают аналитики Telegram-канала Finance.kz, в Казахстане данный инструмент влияет не на все сферы жизни населения.

На что ставка не повлияла

Ранее аналитики уже рассказывали о том, что в Казахстане нет излишней закредитованности. Такой вывод был сделан на основе данных по росту портфеля потребительских кредитов казахстанцев за 2022 год.

"В потребительском беззалоговом кредитовании медианная ставка была выше базовой только в январе прошлого года, а средняя по году не превысила 7,2%. Базовая ставка не влияет на потребительское кредитование", – отмечают аналитики.

Деньги и банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом они сообщают, что схожие показатели были зафиксированы и в других сферах:

ипотека – отмечается, что здесь уже давно средние (8,5%) и медианные (7,22%) ставки не превышают базовую (16,75%) из-за льготных ипотечных программ, поэтому повышение последней не влияет на ипотеку;

автокредитование – средняя ставка в 2022 году составила около 27%, при этом она не менялась с начала года, что указывает на отсутствие влияния базовой ставки;

кредитные карты – средний размер ставки с начала 2022 года снизился с 25,6% до 15,3%, а средняя номинальная превышала базовую только первые два месяца прошлого года, снизившись до 9,7% к декабрю. Соответственно, высокая базовая ставка не влияет и на кредитные карты.

В то же время, как отмечают аналитики, усложнились другие сферы, непосредственно влияющие на экономику страны и на казахстанцев.

Что ухудшилось с высокой базовой ставкой

Казахстанцы пользуются кредитованием не только для покупки товаров и услуг, но и для развития предпринимательства, а значит – вносят вклад в рост экономики.

Однако с повышением базовых ставок возможности населения в этой сфере усложнились.

Так, ставка на потребительские залоговые кредиты за 2022 год выросла с 20,8% до 25,2%. А стоимость кредитов для индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличилась с 29,1% до 42,9%.

Блокнот с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для малого бизнеса ставка кредитования увеличились с 15,1% до 23,2% за год, а для среднего бизнеса – с 13,2% до 21,9%. Крупный бизнес также столкнулся с удорожанием займов – с 12,8% до 22% за 2022 год.

"Что и требовалось доказать. На все виды потребительского кредитования, кроме залогового, базовая ставка не влияет.

А вот на кредитование экономики влияет напрямую, то есть вместо сокращения потребления, базовая ставка влияет на сокращение предложения из-за того, что бизнес не может получить новые кредиты, кроме как у государства.

В итоге вместо снижения инфляции из-за задранной ставки она (инфляция - примечание редактора) растет", – отмечают в Finance.kz.

То есть в итоге повышение базовой ставки не привело к снижению инфляции, а, наоборот, могло привести к росту цен. Причина – кредиты для бизнеса стали обходиться дороже, а поэтому предприниматели могут вкладывать возросшие расходы на займы в стоимость товаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007308-ipoteka-biznes-i-kredity-chto-uhudshilos-iz-za-vysokoy-bazovoy-stavki-natsbanka-rasskazali-analitiki/