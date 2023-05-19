Снижение роста цен почти в два раза прогнозируют к концу года в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инфляция в стране начала замедляться. По ожиданиям экспертов финансового рынка к концу года рост цен снизится почти в два раза. Их прогнозы опубликовал Национальный банк Казахстана.

Нацбанк провел опрос среди организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану, и сделал обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации в стране.

Эксперты в свою очередь дали прогнозы по инфляции, базовой ставке, курсу доллара, ценам на нефть, росту экономики и так далее.

На сколько снизится рост цен

Так, например, ожидается, что в декабре текущего года уровень инфляции составит 11,8%. Это почти в два раза меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года (20,3%), и рекорда, зафиксированного в феврале текущего (21,3%).

Напомним, что с марта рост цен на товары и услуги начал резко замедляться, составив в апреле 16,8%. Возможно, это повлияло и на прогнозы экспертов, которые по сравнению с предыдущим опросом значительно улучшились.

При этом ожидается, что в декабре 2024 года инфляция снизится до 8,4%, а в 2025 году – до 7,2%.

Уменьшат ли базовую ставку

В целях стабилизации рекордного роста цен с декабря прошлого года в Казахстане держат высокую базовую ставку. Ее уровень уже почти полгода составляет 16,75%.

Но, несмотря на снижение инфляции, аналитики ожидают сохранения базовой ставки на предстоящем заседании Комитета по денежно-кредитной политике на том же уровне.

При этом в 2023 году по их прогнозам показатель в среднем составит 16,2%, в 2024 – 13%, а в 2025 – 9,5%.

Прогнозы экспертов финансового рынка. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Вырастет ли курс доллара

Что касается курса доллара, то эксперты по-прежнему считают, что он будет расти. Если по данным на сегодня стоимость американской валюты составляет 449,19 тенге, то по итогам 2023 года, согласно прогнозам, она в среднем будет равна 462,3 тенге.

В 2024 ожидается, что доллара будет стоить 487,8 тенге, а в 2025 – 510 тенге.

Напомним, что, несмотря на снижение общереспубликанской инфляции, в некоторых регионах Казахстана сохраняется достаточно высокий рост цен на товары и услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021220-snizhenie-rosta-tsen-pochti-v-dva-raza-prognoziruyut-k-kontsu-goda-v-kazahstane/