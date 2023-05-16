Дальнейший рост курса доллара прогнозируют казахстанские эксперты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс доллара резко вырос в Казахстане, в очередной раз превысив 450 тенге. Эксперты между тем ожидают, что он подорожает еще больше. Их прогнозы озвучили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Сегодня, 16 мая 2023 года, официальный курс доллара в Казахстане равен 450,48 тенге. Всего за сутки он вырос на 4,49 тенге.

Профессиональные участники финансового рынка страны между тем прогнозируют, что к началу июня 2023 года курс стоимость американской валюты составит 452 тенге, а через год вырастет на 6,1% до 476,4 тенге.

Продажи инвалюты из Нацфонда в сочетании с обязательной продажей валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора (суммарно около 1 млрд долларов в мае) и майский налоговый период между тем могут частично сгладить негативное влияние внешних факторов на курс национальной валюты.

При этом эксперты ожидают снижение инфляции до 12,6% через год. Месяцем ранее они прогнозировали 14,4%. Улучшению прогнозов способствовало резкое замедление годовой инфляции в Казахстане, политика высоких процентных ставок и дезинфляционный внешний фон.

Динамика курса доллара и инфляции в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Однако, по мнению большинства участников финрынка, это не станет причиной снижения Нацбанком базовой ставки на заседании по денежно-кредитной политике, которое пройдет 26 мая – 79% респондентов ожидают ее сохранения на текущем уровне (16,75%) и только 21% прогнозирует небольшое снижение.

А через год базовая ставка, согласно их прогнозам, составит 13,5%.

Ожидания экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Эксперты также высказали свое мнение насчет цен на нефть марки Brent и ВВП Казахстана. Так, на фоне ожиданий высоких цен на нефть (84,1 доллара за баррель через год) прогноз по росту ВВП в следующие 12 месяцев улучшился до 3,8% против 3,6% месяцем ранее.

Отметим, что мнение участников финансового рынка являются субъективным и не может быть расценено в качестве руководства к инвестиционной деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2020715-dalneyshiy-rost-kursa-dollara-prognoziruyut-kazahstanskie-eksperty/