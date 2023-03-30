Прогнозы по росту цен на товары и услуги ухудшились у казахстанских экспертов

Продукты. Иллюстративное фото: Aja Koska/Getty Images

Экономическая ситуация постоянно меняется, а вместе с ней корректируются и прогнозы экспертов. Как за месяц изменились ожидания игроков финансового рынка, рассказали в Национальном банке РК.

Чтобы "держать руку на пульсе", Нацбанк регулярно проводит опросы среди экспертов, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану.

Экономическая ситуация в стране и в мире постоянно меняется, и это влияет на ожидания финансистов. Так, например, еще в феврале часть экспертов прогнозировала снижение инфляции в течение года до 11,8%, однако в марте оценка заметно ухудшилась – до 12,2%.

Аналогично изменились прогнозы и на более долгий срок. Так, в 2024 году респонденты теперь прогнозируют инфляцию на уровне 8,8% (ранее – 8%), а в 2025 году – 7,2% (ранее – 7%).

Вполне возможно, что оценка респондентов изменилась из-за ускорения роста цен на товары и услуги в феврале. Произошло это впервые в новом году – до этого темпы месячной инфляции постепенно замедлялись.

Напомним, что в феврале годовая инфляция составила 21,3%. То есть уже по итогам этого года она может снизиться почти в два раза.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Национальный банк РК

На фоне ухудшения прогнозов по инфляции повысились ожидания и по базовой ставке. Так, часть экспертов считает, что ее средний показатель в 2023 году составит 15,7% (ранее прогнозировали 15,5%), в 2024 году – 11,7% (ранее – 11,8%). А к 2025 году ожидается ее снижение до 9%.

Таким образом, участники рынка ожидают сохранение высокой базовой ставки с последующим медленным снижением в перспективе.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Национальный банк РК

Что интересно, на этом фоне улучшились прогнозы экспертов по поводу курса национальной валюты. На 2023 год прогнозируется курс в 472 тенге за доллар, против 477,8 тенге в феврале.

В 2024 году эксперты ожидают, что доллар будет стоить в районе 496 тенге, хотя еще месяц назад прогнозировали стоимость в 500 тенге. Впрочем, в долгосрочной перспективе, то есть на 2025 год респонденты все равно ожидают падения казахстанской валюты до 516 тенге за доллар.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Национальный банк РК

Отметим, что на текущий момент казахстанский тенге переживает очередное укрепление. На 30 марта официальный курс доллара составлял 448,39 тенге – за день американская валюта ослабла сразу на 6,6 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014750-prognozy-po-rostu-tsen-na-tovary-i-uslugi-uhudshilis-u-kazahstanskih-ekspertov/