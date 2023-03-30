Прогнозы по росту цен на товары и услуги ухудшились у казахстанских экспертов

Экономическая ситуация постоянно меняется, а вместе с ней корректируются и прогнозы экспертов. Как за месяц изменились ожидания игроков финансового рынка, рассказали в Национальном банке РК.
Чтобы "держать руку на пульсе", Нацбанк регулярно проводит опросы среди экспертов, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану.
Экономическая ситуация в стране и в мире постоянно меняется, и это влияет на ожидания финансистов. Так, например, еще в феврале часть экспертов прогнозировала снижение инфляции в течение года до 11,8%, однако в марте оценка заметно ухудшилась – до 12,2%.
Аналогично изменились прогнозы и на более долгий срок. Так, в 2024 году респонденты теперь прогнозируют инфляцию на уровне 8,8% (ранее – 8%), а в 2025 году – 7,2% (ранее – 7%).
Вполне возможно, что оценка респондентов изменилась из-за ускорения роста цен на товары и услуги в феврале. Произошло это впервые в новом году – до этого темпы месячной инфляции постепенно замедлялись.
Напомним, что в феврале годовая инфляция составила 21,3%. То есть уже по итогам этого года она может снизиться почти в два раза.
На фоне ухудшения прогнозов по инфляции повысились ожидания и по базовой ставке. Так, часть экспертов считает, что ее средний показатель в 2023 году составит 15,7% (ранее прогнозировали 15,5%), в 2024 году – 11,7% (ранее – 11,8%). А к 2025 году ожидается ее снижение до 9%.
Таким образом, участники рынка ожидают сохранение высокой базовой ставки с последующим медленным снижением в перспективе.
Что интересно, на этом фоне улучшились прогнозы экспертов по поводу курса национальной валюты. На 2023 год прогнозируется курс в 472 тенге за доллар, против 477,8 тенге в феврале.
В 2024 году эксперты ожидают, что доллар будет стоить в районе 496 тенге, хотя еще месяц назад прогнозировали стоимость в 500 тенге. Впрочем, в долгосрочной перспективе, то есть на 2025 год респонденты все равно ожидают падения казахстанской валюты до 516 тенге за доллар.
Отметим, что на текущий момент казахстанский тенге переживает очередное укрепление. На 30 марта официальный курс доллара составлял 448,39 тенге – за день американская валюта ослабла сразу на 6,6 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014750-prognozy-po-rostu-tsen-na-tovary-i-uslugi-uhudshilis-u-kazahstanskih-ekspertov/