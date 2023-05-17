Рост цен на товары и услуги остается высоким в некоторых регионах Казахстана

Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

Инфляция значительно снизилась в Казахстане. Но в некоторых регионах рост цен на товары и услуги остается высоким. Об инфляционных тенденциях в стране рассказали в Национальном банке Казахстана.

Годовая инфляция в Казахстане в апреле 2023 года составила 16,8%. Отметим, что ее темпы значительно снизились – в марте товары и услуги за год подорожали на 18,1%.

При этом в апреле замедлился рост цен на продовольственные товары – до 17,9% (в марте – 20,5%), а также на платные услуги – до 13,7% (ранее – 14,4%), на непродовольственные он ускорился до 18,2% (18,1%).

Несмотря на то, что годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах, в некоторых из них она остается высокой. В частности, рост цен на товары и услуги выше общереспубликанского уровня зафиксирован в 12 регионах страны.

Наибольшие значения наблюдаются в Мангистауской (19,1%), Северо-Казахстанской (17,9%) и Павлодарской (17,8%) областях.

Годовая инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Продукты питания сильнее всего подорожали в Мангистауской (22,6%), Западно-Казахстанской (19,8%) и Кызылординской (19,7%) областях. А непродовольственные товары – в Астане (26,4%), Восточно-Казахстанской (20,0%) и Северо-Казахстанской (19,6%) областях.

Цены на платные услуги за год сильно выросли в Акмолинской (17,6%), Улытауской (17,3%) и Мангистауской (16,5%) областях. Выше республиканского уровня их рост сложился еще в девяти регионах страны.

Годовая инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Месячная инфляция в стране в апреле 2023 года составила 0,9%, что выше исторической средней (за период с 2017 по 2021 годы), свойственной для апреля – 0,6%.

Во всех регионах страны, за исключением Астаны и Шымкента, а также Карагандинской области, рост цен в апреле 2023 года зафиксирован выше этой нормы. В Костанайской, Кызылординской и Мангистауской областях месячная инфляция сохранила среднеисторическое значение.

Сильнее всего цены выросли в Абайской и Улытауской областях – на 1,4% за месяц в каждой.

Месячная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Отметим, что на уровень инфляции также могли повлиять меры по ее сдерживанию. Например, благодаря им социально значимые овощи впервые подешевели в межсезонье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020878-rost-tsen-na-tovary-i-uslugi-ostaetsya-vysokim-v-nekotoryh-regionah-kazahstana/