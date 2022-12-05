Базовую ставку в Казахстане повысили до 16,75 процентов

Нацбанк РК. Иллюстративное фото: пресс-служба НБ РК

Сегодня, 5 декабря, Нацбанк озвучил очередное решение по базовой ставке в Казахстане – она была повышена до 16,75 процентов, сообщается на официальном сайте Национального банка РК.

"Комитет по денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/– 1 п.п. Текущее решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире. Со стороны внутренней экономики отмечаются исторически максимальные инфляционные ожидания, дисбаланс спроса и предложения, а также перестройка торговли при ускоренном росте импорта", – говорится в официальном сообщении НБ.

Отмечается, что Национальный Банк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий.

"Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая", – добавили эксперты.

Уровень инфляции в Казахстане

Инфляция формируется на высоких уровнях. В ноябре ее годовое значение составило 19,6%, продемонстрировав рост по всем компонентам. Месячная инфляция в ноябре несколько замедлилась, но все еще остается высокой, существенно превышая многолетние средние показатели.

Это обусловлено высокой внешней инфляцией при устойчивом внутреннем спросе и продолжающейся переориентацией логистических цепочек импорта потребительских товаров на новые торговые маршруты. В этой среде инфляционные ожидания населения и предприятий, сохраняющиеся вблизи исторических максимумов, и рост потребительского кредитования служат усиливающими проинфляционными факторами. В условиях разрывов цепочек поставок незаякоренные инфляционные ожидания стимулируют потребление товаров как краткосрочного, так и длительного использования.

Со стороны внешних условий ожидается, что в среднесрочном периоде проинфляционные факторы внешней среды будут смягчаться в результате подавленного мирового спроса вследствие повсеместного ужесточения монетарных условий. Дополнительным фактором постепенного снижения инфляционного давления является хороший урожай на зерновые. Вместе с тем уровень цен на продовольствие в целом сохранится высоким. Фактором риска является продолжающийся военный конфликт в Украине.

"С учетом указанных факторов прогноз инфляции был пересмотрен. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 20-21%. По оценкам, пик годовой инфляции прогнозируется в I квартале 2023 года. В результате продолжающейся структурной перестройки торговли при высоких инфляционных ожиданиях и дезинфляционной внешней среде прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 11-13%. В 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется в пределах 7-9%.

Такая траектория инфляции ожидается при условии, что по мере смягчения инфляционного фона и при стабильных ценах на зерновые инфляционные ожидания снизятся и закрепятся на исторически среднем уровне. Это позволит инфляции в дальнейшем достичь целевых ориентиров", – сообщили в Нацбанке.

В динамике экономического роста, несмотря на общее замедление, основные сектора экономики, за исключением горнорудного, растут быстрее в текущем году. Снижение выпуска горонодобывающей отрасли связано с ремонтами на месторождениях, а также нарушениями логистики. Рост ВВП в этом году сложится в пределах 2-3% с последующим ускорением в 2023 году до 3-4%. Это связано с более слабым внешним спросом, более умеренной добычей нефти, чем ожидалось ранее, и периодически возникающими проблемами с доставкой казахстанского экспорта на мировые рынки. В дальнейшем прогнозируется стабилизация роста ВВП около потенциала.

Основными драйверами будут выступать рост экспорта из-за увеличения добычи нефти, а также увеличение инвестиций при умеренном спросе со стороны домашних хозяйств. Фискальная политика в следующем году все еще будет в стимулирующей зоне, но в результате действия бюджетного правила в среднесрочном периоде импульс будет ослабевать. Это будет поддерживать государственное потребление и внутренний спрос. Дальнейший рост экономики будет сдерживаться ростом импорта.

По данным Нацбанка, риски прогноза по инфляции связаны с неопределенностью относительно последствий геополитической напряженности и ее дальнейшего развития, протяженностью периода структурной перестройки торговли, высокими и нестабильными инфляционными ожиданиями, сохранением высокой продовольственной инфляции.

Что такое базовая ставка?

Отметим, что согласно информации с официального сайта НБ, базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Напомним, что предыдущее решение по базовой ставке было озвучено 26 октября. Тогда она была повышена до 16%.

Ранее глава Нацбанка Галымжан Пирматов высказывался о факторах принятия решения по базовой ставке.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 года в 14:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2000168-bazovuyu-stavku-v-kazahstane-povysili-do-1675-protsenta/