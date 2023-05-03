Льготную ипотеку для женщин готовят к запуску в Казахстане

Домик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Азиатский банк развития (АБР) выделит деньги для реализации ипотечной программы "Ұмай". О том, кто сможет ей воспользоваться и когда начнется прием заявок на участие, рассказали в "Отбасы банке".

В Казахстане действует множество различных ипотечных программ, которые направлены на разные категории населения. Например, в регионах страны действуют молодежные жилищные программы, такие как "Ақмола жастары" или "Алатау жастары".

Есть и ипотеки для социально уязвимых слоев населения, в рамках которых можно взять кредит под 2% и 5%.

Теперь же к очередному запуску готовится жилищная программа "Ұмай", в рамках которой женщины смогут приобрести собственное жилье на льготных условиях.

Ипотека будет выдаваться за счет средств, выделенных Азиатским банком развития. Всего за время работы на реализацию гендерного проекта уже было выделено 38 млрд тенге.

Когда женская программа "Ұмай" только стартовала в 2021 году, в рамках первого транша в размере 8,4 млрд тенге займы смогли получить 954 казахстанские женщины. В 2022 году было выделено 14 млрд тенге. На эти средства приобрели жилье 1 119 жительниц Казахстана. В 2023 году АБР выделил 15,6 млрд тенге.

Согласно правилам, на Астану, Алматы, Актау и Атырау планируется направить не более 40% займов или порядка 200 кредитов. Остальные средства пойдут на реализацию гендерного проекта в регионы Казахстана.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Условия ипотеки "Ұмай"

Приобрести жилье в рамках этой программы можно как на вторичном, так и на первичном рынках. Также женщинам не запрещено приобретать квартиру по договору долевого участия.

Условия у ипотеки следующие:

максимальная стоимость жилья – 30 млн тенге;

срок займа – от 6 месяцев до 25 лет;

месяцев до лет; процентная ставка – от 15,4% (ГЭСВ от 15,4% ) с последующим понижением до 3,5%-5% (ГЭСВ от 3,6% );

(ГЭСВ ) с последующим понижением до (ГЭСВ от ); можно взять заем на ремонт в размере до 3,7 млн тенге включительно.

Если ежемесячный доход семьи потенциальной заемщицы не превышает 550 000 тенге, то по программе "Ұмай" она может получить кредит при наличии первоначального взноса в размере 15%. Если доход составляет от 550 001 тенге до 640 000 тенге, то заем можно получить при наличии 20% от стоимости жилья.

В этом году также было принято решение охватить и тех казахстанок, чей доход не будет превышать 200 тыс. тенге.

"Если они пройдут платежеспособность, то также смогут получить кредит с минимальным первоначальным взносом от 15%. Для них мы планируем выдать порядка 20% от общего количества займов в рамках выделенных средств", – рассказала о планах председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Оформить кредит по программе "Ұмай" можно будет онлайн, в отделениях либо консультационных центрах банка. Заявки начнут принимать с 10 мая 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019196-lgotnuyu-ipoteku-dlya-zhenschin-gotovyat-k-zapusku-v-kazahstane/