Сколько человек смогли оформить ипотеку под 7% в Казахстане

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Программа "7-20-25" продолжает работать в Казахстане. О том, сколько человек смогли оформить льготную ипотеку под 7% в апреле, рассказали в Национальном банке РК.

В текущем году у казахстанцев по-прежнему есть возможность получить льготный ипотечный кредит в рамках жилищной программы "7-20-25". Несмотря на то, что сейчас оформить ипотеку под 7% получается далеко не у каждого, число заемщиков все равно растет.

Как отмечают в Нацбанке, по состоянию на 27 апреля в рамках реализации программы было выдано 67 740 займов. Получается, что в апреле ипотеку под 7% смогли оформить 675 казахстанцев. Для сравнения: в марте текущего года было выдано лишь 200 жилищных кредитов.

Количество выданных ипотек по программе "7-20-25". Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что значительную часть ипотек выдали в двух крупнейших городах страны – в Астане (314 займа) и Алматы (115 займов). Еще 37 займов было оформлено в Шымкенте. И это притом, что именно эти города отличаются самыми высокими ценами на жилую недвижимость в стране.

Напомним, у программы "7-20-25" действует лимит на стоимость квартир. В Астане, Алматы и Шымкенте он равен 25 млн тенге. В крупных городах не всегда получается найти первичное жилье, которое бы подходило под это условие. Тем не менее, именно они оказались "драйверами" ипотеки в апреле текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019094-skolko-chelovek-smogli-oformit-ipoteku-pod-7-v-kazahstane/