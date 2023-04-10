Выдается ли сейчас ипотека под 7% в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Программа "7-20-25" продолжает свою работу в Казахстане, однако темп ее реализации сильно замедлился. Выдаются ли сейчас новые ипотечные займы под 7%, рассказал портал "Крыша".

В 2023 году программа "7-20-25", в рамках которой казахстанцы могут приобрести собственное жилье на первичном рынке, была продлена. Однако воспользоваться ей может все меньше казахстанцев – в марте было выдано всего 200 ипотечных кредитов по всей стране.

В связи с этим у многих граждан мог возникнуть вопрос, возможно ли сейчас получить заем в рамках этой программы. Как оказалось, сделать это будет сложно.

Дело в том, что многие банки не принимают заявки, ссылаясь на то, что программа сейчас приостановлена, а финансирование не ведется. Как выяснили журналисты портала, только Halyk Bank начал прием заявок на участие, однако, чтобы получить подробную информацию, нужно обращаться в отделение банка.

Также предварительные заявки начал принимать Freedom Finance Bank, они действуют 45 дней и не гарантируют оформление ипотеки. В Altyn Bank, по словам аналитиков, уже исчерпали лимит на второй квартал и прием заявок возобновят в июле.

Несмотря на то, что во многих банках заявки не принимают из-за отсутствия финансирования, в Казахстанском фонде устойчивости (КФУ) отметили, что деньги на реализацию программы во втором квартале 2023 года уже выделены.

"Лимит второго квартала уже действует, банкам разрешено выдавать займы и направлять нам на выкуп. Почему не все банки начали – их внутренний вопрос. По всей видимости, они закрывают отчётность первого квартала, проводят распределение по филиалам. Некоторые банки выдают кредиты по январским заявкам", – объяснил менеджер службы внешних коммуникаций КФУ Айбар Олжаев.

Таким образом, программа продолжает действовать, однако стать ее участником стало заметно сложнее.

Впрочем, сложности у казахстанцев могут возникнуть еще при выборе жилья. Напомним, у программы "7-20-25" действует ценовой лимит, из-за которого многим гражданам очень сложно найти подходящую жилую недвижимость.

В Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и Атырау приобретаемое по программе "7-20-25" жилье может стоить не дороже 25 млн тенге. В Караганде и Туркестане – до 20 млн тенге. В других регионах страны – 15 млн тенге.

Оформить ипотеку под 7% на 25 лет с первоначальным взносом 20% при этом могут казахстанцы, у которых нет собственного жилья.

Операторами программы между тем являются семь коммерческих банков: Bank RBK, "Евразийский банк", ForteBank, Halyk Bank, "Банк ЦентрКредит", Altyn Bank и Freedom Finance Bank.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2016080-vydaetsya-li-seychas-ipoteka-pod-7-v-kazahstane/