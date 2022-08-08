Как сильно отличаются размеры зарплат у женщин и мужчин в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В одних и тех же отраслях оплата труда мужчин и женщин существенно отличается. Как правило, в пользу «сильного пола». Однако последние исследования на эту тему говорят о том, что разница постепенно снижается. Как отличаются зарплаты по гендеру, узнали журналисты NUR.KZ.

Гендерная несправедливость при оплате труда – проблема всемирного масштаба, и Казахстан здесь не является исключением. При текущем темпе сокращения разницы размера зарплат у женщин и мужчин миру потребуется порядка 132 лет для достижения полного равенства.

Впрочем, у Казахстана с каждым годом дела обстоят все лучше и лучше – еще осенью 2021 года наша страна находилась на 80 месте в рейтинге стран по достижению прогресса в гендерном равенстве.

Теперь же, по данным доклада «Глобальный гендерный разрыв 2022», Казахстан занял 65 место из 146 стран, об этом сообщает Центр развития трудовых ресурсов.

Инфографика: АО «Центр развития трудовых ресурсов»

Как отличаются зарплаты женщин и мужчин в Казахстане

Ранее мы рассказывали о том, что в прошлом году средняя медианная зарплата женщин в стране была равна 154 663 тенге, а мужчин – 161 477 тенге. Подобный разрыв в оплате труда, по мнению аналитиков, говорит о существующем гендерном неравенстве.

Однако ситуация постепенно меняется – согласно новым данным, разница в размерах зарплат в мегаполисах у мужчин и женщин составляет всего около 16-19%. Ранее по стране этот показатель был равен 21,7%.

Стоит отметить, что, если смотреть на рынок труда в разрезе гендера, то окажется, что большая часть специалистов-профессионалов (73%) являются женщинами. Тем не менее, их средняя зарплата значительно ниже мужской – 255 тысяч тенге против 328 тысяч тенге.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других специальностях, так среди административных служащих женщин порядка 75%, и их средние зарплаты также ниже мужских – 176 тысяч тенге против 221 тысячи тенге.

А вот среди руководителей женщин меньше – всего 41% от общего количества. Тем не менее, разница зарплат еще больше, чем в предыдущих сферах – 371 тысяча тенге в среднем у мужчин и лишь 330 тысяч тенге у женщин.

Инфографика: АО «Центр развития трудовых ресурсов»

Но есть одна сфера труда, где зарплаты женщин выше – сельское хозяйство. Женщины, работающие фермерами и рабочими на полях, в среднем зарабатывают больше мужчин на аналогичных позициях – 121 тысяча тенге против 118 тысяч тенге.

Гендерный разрыв по регионам

Если смотреть на проблему разницы зарплат в региональном разрезе, то выяснится, что самая большая разница в зарплатах наблюдается в Мангистауской области – там мужчины зарабатывают в среднем на 86% больше, чем женщины.

Следом идет Атырауская область с разрывом в 51%, а замыкает тройку антилидеров Западно-Казахстанская область – там зарплаты женщин в среднем на 42% меньше, чем у мужчин.

Самая низкая разница наблюдается в Алматинской области – разрыв в зарплатах составляет всего 6%. Отличился также Шымкент с разрывом в 7%, а также Северо-Казахстанская и Кызылординская области где разница зарплат составляет лишь 9%.

Инфографика: АО «Центр развития трудовых ресурсов»

Стоит отметить, что в целом по стране, неравенство в доходах между мужчинами и женщинами достаточно небольшое.

Вероятно, перевес в сторону мужской половины страны в ряде регионах происходит из-за специализации производства.

Например, в добывающей промышленности, которая отличается высокими зарплатами, как правило, требуются рабочие мужского пола.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982191-kak-silno-otlichayutsya-razmery-zarplat-u-zhenschin-i-muzhchin-v-kazahstane/