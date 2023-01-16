Льготную ипотеку под 5% готовят к запуску в Акмолинской области

Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Льготную жилищную программу для работающей молодежи готовят к запуску еще в одном регионе Казахстана. Об условиях ипотеки рассказали в акимате Акмолинской области.

Еще один регион Казахстана готовится к запуску молодежной ипотечной программы, в рамках которой работающие жители Акмолинской области в возрасте до 35 лет смогут приобрести собственное жилье под низкий процент. Новую ипотеку решили назвать "Ақмола жастары".

Напомним, аналогичные программы уже запущены во многих регионах Казахстана, в том числе в Алматинской и Карагандинской областях.

"Для молодых людей, в том числе молодых семей, аренда квартир становится проблемой, а сбор средств на собственное жилье не всегда возможен", – объясняет причину запуска молодежной ипотеки аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Напомним, по итогам декабря 2022 года новостройки в Казахстане подорожали на 15,4% за год, а вторичное жилье – на 21,6%. Аренда выросла в цене вообще на 45% за год.

Как и все подобные молодежные программы в других регионах, "Ақмола жастары" запустят совместными усилиями местных исполнительных органов и "Отбасы Банка". Условия у программы будут следующие:

участники должны быть не старше 35 лет ;

; максимальная сумма займа – до 15 млн тенге ;

; процентная ставка – 5% годовых ;

; минимальный первоначальный взнос – 10% ;

; максимальный срок кредита – 19 лет.

Стоит отметить, что сначала данную программу планируется запустить в пилотном режиме только в отдельном регионе Акмолинской области.

"Пилотом однозначно будет город Кокшетау, так как основная масса молодежи проживает именно здесь. Также предлагаю рассмотреть возможность включения в проект тех, кто работает на рабочих специальностях, в сферах здравоохранения и образования", – объяснил аким области.

В акимате уточняют, что доля молодежи в области превышает 153 тысячи человек, а это 20% от общего числа ее населения. В городе проживает 68 510 молодых людей, а в сельской местности - 84 872.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2005469-lgotnuyu-ipoteku-pod-5-gotovyat-k-zapusku-v-akmolinskoy-oblasti/