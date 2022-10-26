Льготную ипотеку под 5% запустят для жителей Алматинской области в ноябре

Ключи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новую жилищную программу готовят к запуску в Алматинской области. Она должна помочь молодым работающим казахстанцам приобрести свое собственное жилье. На каких условиях будет работать льготная ипотека, рассказали в пресс-центре «Отбасы банка».

Новая жилищная программа для помощи молодежи Алматинской области называется «Алатау жастары». Она является аналогом других льготных ипотек, которые уже работают в разных регионах страны, например, в Карагандинской и Жамбылской областях.

Какие условия у ипотечной программы:

ипотеку могут оформить работающие казахстанцы в возрасте до 35 лет ;

; заемщики должны иметь постоянную регистрацию в Алматинской области не менее 1 года ;

; участники не должны иметь собственного жилья последние 5 лет;

максимальная сумма займа – до 10 млн тенге . Если жилье стоит больше, то нужно будет доплатить из собственных средств;

. Если жилье стоит больше, то нужно будет доплатить из собственных средств; при покупке первичного жилья (оно должно быть сдано в эксплуатацию) – первоначального взноса нет;

при покупке вторичного жилья – первоначальный взнос 10% ;

; процентная ставка – 5% годовых ;

; максимальный срок займа – 19 лет.

Программа реализуется акиматом Алматинской области, который на первом этапе выделит на ее реализацию 600 млн тенге, совместно с «Отбасы банком».

Прием заявок на участие в новой жилищной программе стартует 1 ноября 2022 года и продлится ровно месяц. Претендентам нужно будет подать заявление в Управление внутренней политики областного акимата.

Стоит отметить, что участники, которые подадут заявку, будут проходить тщательный отбор. Этим займется специальная комиссия от акимата. Будут учитываться наличие детей, количество лет в браке, стаж работы, профессия и сфера деятельности.

Как отмечают в пресс-центре банка, первые новоселья жители региона смогут отметить уже в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1994268-lgotnuyu-ipoteku-pod-5-zapustyat-dlya-zhiteley-almatinskoy-oblasti-v-noyabre/