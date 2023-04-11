Рост цен на какие товары и услуги казахстанцы ощутили больше всего

Монеты. Иллюстративное фото: Suwaree Tangbovornpichet/Getty Images

Какие бы ни были результаты статистики, казахстанцы сами ощущают рост цен и могут его оценить. Что по их мнению подорожало сильнее всего, рассказали в Национальном банке Казахстана.

В марте 2023 года Нацбанк провел опрос среди 1 500 казахстанцев старше 18 лет, проживающих в разных городах страны. Респондентам был задан ряд вопросов о росте цен.

Согласно его результатам, доля населения, ожидающего сохранения текущих цен либо более быстрый их рост составляет 53,5%.

При этом, несмотря на то, что годовая инфляция в марте снизилась до 18,1%, по медианной оценке ответов казахстанцы ее восприняли на уровне 21,2%. В следующие 12 месяцев ожидается, что она составит 16,5%. Месяцем ранее прогнозировали 14,2%.

Медианные оценки инфляции. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Респонденты, ожидающие роста цен в течение предстоящего года, в основном связывают его с изменением стоимости продуктов питания. В меньшей степени – с внешними событиями, изменением цен на горюче-смазочные материалы, обменного курса, ростом зарплат и пенсий.

Основным источником для оценки будущей инфляции среди населения остается личный опыт покупок в магазинах, а также подобная информация от родных и друзей.

Факторы роста цен по мнению населения. Инфографика: Национальный банк Казахстана

В марте 2023 года до 82% снизилась доля респондентов, отметивших рост цен на продукты питания, при этом повысилась доля тех, кто отметил, что в основном подорожали непродовольственные товары.

Среди продовольствия за последний месяц был замечен рост цен на фрукты и овощи, мясомолочную продукцию и другие продукты питания: кондитерские изделия, безалкогольные напитки, сыр, колбасы, чай и кофе.

Среди непродовольственных товаров респонденты отметили, что увеличилась стоимость одежды, бытовой химии, парфюмерии и косметики, а также товаров для детей.

Среди платных услуг для населения сильнее всего, по мнению респондентов, подорожали услуги быта, личного ухода, индустрии развлечений, ресторанов связи и интернета.

Что по мнению казахстанцев подорожало больше всего. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Отметим, что в Казахстане, действительно, активно дорожают не только продукты питания, но и, например, обувь, лекарства, мебель, услуги такси и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016255-rost-tsen-na-kakie-tovary-i-uslugi-kazahstantsy-oschutili-bolshe-vsego/