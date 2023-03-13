Исследование: казахстанцы ждут значительного замедления роста цен

Продукты и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ускоренный рост цен на товары и услуги в феврале повлиял на ожидания казахстанцев по поводу экономического развития страны. О том, как они изменились за месяц, рассказали в Национальном банке РК.

По итогам февраля 2023 года инфляция в Казахстане достигла 21,3%. Темпы ее роста впервые за несколько месяцев ускорились. Этот факт неизбежно повлиял на ожидания рядовых казахстанцев по поводу экономических перспектив страны.

Так, индекс потребительских настроений за месяц снизился с 111,8 до 105,3 пункта. Отметим, что значение индекса выше 100 свидетельствует о преобладании положительных оценок, ниже – негативных.

При этом заметно ухудшились оценки казахстанцев по поводу личного материального положения за последний год – на 4 пункта, до 76,3 пункта. Готовность к крупным покупкам упала на 2 пункта – до 81,4.

Еще сильнее снизились оценки граждан по поводу своего материального положения через год – сразу на 7 пунктов, до 116.

Однако сильнее всего февральская инфляция "подкосила" оценки казахстанцев по изменению перспектив развития страны в ближайший год – они ухудшились сразу на 13,5 пункта. Что касается долгосрочных оценок, то здесь снижение составило 5 пунктов.

Оценка казахстанцев. Инфографика: Национальный банк РК

Впрочем, несмотря на ухудшение ожиданий, стоит отметить тот факт, что впервые за долгое время медианная оценка воспринимаемой инфляции оказалась ниже фактической – 21,2% против 21,3%. Заметно снизился и ожидаемый в следующие 12 месяцев рост цен в стране – с 17,3% до 14,2%.

Инфляционные ожидания казахстанцев. Инфографика: Национальный банк РК

Что касается текущей инфляции, то сильнее всего по мнению населения в феврале подорожали продукты питания, на это указали 84% опрошенных граждан.

Около 34% респондентов отметили сильное подорожание овощей и фруктов, еще 32% и 29% указали на рост цен на молочную и мясную продукцию соответственно. Порядка 13% опрошенных казахстанцев заявили, что сильно подорожали услуги ЖКХ.

Что дорожает в Казахстане сильнее всего по мнению населения. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, одним из самых быстрорастущих в цене продовольственных товаров в 2023 году стал репчатый лук. Его текущие цены почти в два раза выше тех, что были в прошлом году, однако в первую неделю марта они постепенно начали снижаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012595-kazahstantsy-ozhidayut-zametnogo-snizheniya-rosta-tsen-v-strane-rasskazali-v-natsbanke/