Услуги такси подорожали в Казахстане

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Рост цен в Казахстане затронул и сферу перевозок. О том, во сколько в среднем обходятся услуги такси для жителей страны, рассказали аналитики EnergyProm.

За весь 2022 год доходы компаний, которые оказывают услуги такси в Казахстане, выросли на 16% за год и составили более 5 млрд тенге. Стоит отметить, что рост в стоимостном выражении совпал со снижением спроса со стороны населения.

Пассажирооборот за год снизился на 2,6%, до 33,9 млрд пассажиро-километров. В общем за весь год услугами такси воспользовались 2,4 млрд пассажиров, что на 1,2% меньше, чем было в прошлом году. Таким образом, можно предположить, что доходность компаний выросла в первую очередь из-за подорожания услуг.

Доходы компаний, оказывающих услуги такси. Инфографика: energyprom.kz

Так, по данным аналитиков, по итогам января текущего года стоимость проезда в такси выросла в среднем на 12,2% за год.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Атырауской области (на 37,5% за год). Следом идут Жетысуская (на 33%) и Абайская (на 31,2%) области.

В крупнейших городах страны годовой рост цен оказался следующим:

в Алматы – 4% ;

; в Шымкенте – 9,8% ;

; в Астане – 3,7%.

Наименьший годовой рост был зафиксирован в Акмолинской области (0,5%). В Карагандинской, Туркестанской и Улытауской областях цены за год, по данным аналитиков, не изменились.

Как изменились цены на такси в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что, несмотря на рост цен, по мировым меркам Казахстан по-прежнему является страной с дешевым такси. Так, в мировом рейтинге по стоимости услуг такси страна заняла 18 место из 107 позиций.

Напомним, в августе 2022 года Казахстан в аналогичном рейтинге занимал 13 место среди 105 стран. Тогда 1 километр проезда на такси в среднем стоил 0,35 доллара.

Теперь же за 1 километр жителю казахстана придется выложить 0,44 доллара (около 195 тенге по текущему курсу). Это дешево по сравнению с мировыми ценами, но дорого, если сравнивать с другими странами СНГ.

Например, Россия заняла в рейтинге 9 место – здесь за 1 километр люди платят в среднем 0,27 доллара. Аналогичные цены зафиксированы в Украине и Молдове.

В Узбекистане (6 место) и в Армении (5 место) придется заплатить 0,26 доллара, а в Беларуси (3 место) – всего 0,20 доллара (примерно 88,8 тенге за километр). Дороже, чем в Казахстане, среди стран СНГ такси стоит только в Азербайджане (24 место) – 0,59 доллара.

Самое дешевое такси в мире ездит в Египте (0,16 доллара), а самое дорогое – в Швейцарии (4,25 доллара или около 1 888 тенге за километр).

Рейтинг стран по стоимости такси. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, можно отметить, что сфера услуг такси, как и многие другие секторы казахстанской экономики тоже столкнулась с рекордной инфляцией. Напомним, в прошлом году из-за высоких цен на такси Агентство РК по защите и развитию конкуренции даже начало свое расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010062-uslugi-taksi-podorozhali-v-kazahstane/