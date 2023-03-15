Цены на лекарства сильно выросли в Казахстане

Лекарства. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

Инфляция в Казахстане затронула и сферу фармацевтики. В частности, годовой рост цен на лекарства оказался самым высоким с 2017 года, сообщают аналитики EnergyProm.

Новый год фармацевтические компании Казахстана начали с увеличения собственного производства, которое в денежном эквиваленте достигло 17 млрд тенге. Это максимальный показатель как минимум с 2019 года.

Непосредственно на лекарства пришлось 15,7 млрд тенге, что больше прошлогоднего показателя на 61,3% – в денежном выражении и на 57,3% – в реальном.

Прочих фармацевтических препаратов было произведено на 1,3 млрд тенге, что на 22,9% больше в деньгах, но всего лишь на 0,1% больше в реальном выражении.

Производство фармацевтических препаратов. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что несмотря на рост производства, рынок фармацевтики в Казахстане очень сильно зависит от импорта. Так, например, отечественные компании в 2022 году смогли обеспечить спрос на антибиотики только на 18,4%.

Что касается поливитаминов, витаминов и их производных, то здесь практически весь рынок занят импортной продукцией. Отечественные компании смогли обеспечить лишь 0,03% спроса.

Производство и импорт фармацевтических препаратов. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне заметно растут и цены. Только за февраль 2023 года стоимость лекарств в стране выросла на 1,2%. В феврале прошлого года удорожание в секторе было аналогичным.

В 2022 году самый заметный месячный рост цен на фармацевтическую продукцию пришелся на март и апрель (на 1,7% в каждом), а также на октябрь (1,6%).

Рост цен на лекарства. Инфографика: energyprom.kz

В годовой динамике лекарства подорожали на 13,6%, что является самым высоким показателем годового роста с января 2017 года.

В региональном разрезе самый сильный рост цен был зафиксирован в Алматы – 21,2%. Следом идет Мангистауская область с приростом в 18,3%, а замыкает тройку лидеров Северо-Казахстанская область – 15,4%. С небольшим отставанием на четвертом месте расположилась Кызылординская область – 15,3%.

Рост цен на лекарства. Инфографика: energyprom.kz

Вполне возможно, что именно импортозависимость страны от иностранной фармацевтической продукции и является одной из причин роста цен на нее. Напомним, Казахстан активно завозит лекарства из России, Китая, Германии, Индии, Турции, а также из многих других стран мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012983-tseny-na-lekarstva-silno-vyrosli-v-kazahstane/