Рост цен на обувь зафиксировали в Казахстане

Обувь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Многие товары и услуги в Казахстане сильно выросли в цене. Как оказалось, не стала исключением и обувная продукция. О том, на сколько она подорожала, рассказали аналитики EnergyProm.

В Казахстане есть свое производство обуви, и оно, как отмечают аналитики, растет. За январь-февраль в стране произвели 286,7 тыс. пар обуви, не считая спортивной, защитной и ортопедической – это на 42,9% больше, чем было годом ранее.

Рост производства наблюдался и в 2022 году – тогда было выпущено 1,7 млн пар обуви за весь год, что на 17,6% больше, чем было в 2021 году.

Впрочем, несмотря на заметный прирост, рынок обуви в Казахстане практически полностью занят импортной продукцией. Отечественные компании в 2022 году смогли обеспечить лишь 4,2% спроса. Всего на внутреннем рынке было продано 40,3 млн пар обуви.

Обувной рынок в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне растут и цены. Так, по итогам февраля текущего года стоимость обуви выросла в среднем на 20,5% за год. Мужская и женская обувь подорожала на 18,2%, а детская – на 26,5%.

Сильнее всего цены выросли в Мангистауской области – сразу на 31,5% за год. В тройке лидеров также оказались Шымкент и Астана, где подорожание составило 30,2% и 28% соответственно. В Алматы рост цен равен 16,5%, а меньше всего они выросли в Улытауской области – на 13,7%.

Рост цен на обувь. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, по итогам марта инфляция в стране значительно снизила свои темпы и теперь равна 18,1%. Тем не менее рост цен в Казахстане продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016130-rost-tsen-na-obuv-zafiksirovali-v-kazahstane/