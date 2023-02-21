На сколько подорожала мебель в Казахстане

Мебель. Иллюстартивное фото: pixabay.com

Мебельная отрасль Казахстана переживает не лучшие времена. Цены на готовую продукцию растут, а вот производителей в стране стало меньше. О том, на сколько подорожала мебель и предметы домашнего обихода, рассказали аналитики EnergyProm.

В 2022 году цены росли на многие товары и услуги, мебель не стала исключением – по итогам октября цены на нее за год выросли на 24,8%.

Такое сильное подорожание происходило в том числе из-за того, что мебельная сфера Казахстана зависима от импорта – сырье поставляется в основном из России, а высокая стоимость рубля в тот период лишь усиливала рост цен.

Как оказалось, подорожание мебели не остановилось. По данным аналитиков, рост цен в 4 квартале 2022 года составил 6,1% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

Рост цен на мебель. Инфографика: energyprom.kz

Этот факт привел к тому, что производители мебели достигли рекордного объема производства продукции в денежном эквиваленте – 64,7 млрд тенге, против 59,7 млрд тенге годом ранее. Но это произошло не из-за увеличения объемов реального производства, а из-за роста цен на готовую продукцию.

На деле казахстанская мебельная индустрия переживает спад – индекс промышленного производства в отрасли упал со 107,8% в 2021 году до 89,3% по итогам 2022 года. Стало меньше и самих производителей мебели – с рынка за прошедший год ушли 114 компаний.

Производство мебели в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне иностранная продукция в некоторых категориях на рынке Казахстана почти вытеснила отечественную. Так, например, казахстанские компании смогли обеспечить лишь 25,8% спроса на рынке, остальные 74,2% заняли иностранные.

В итоге за последний год удельный вес мебельной продукции made in Kazakhstan на домашнем рынке сократился на 3,2 процентных пункта. Хуже всего обстоит дело с мебелью для столовой и гостиной, а также для сидения, которую не включили в другие группы – здесь доля импорта составила 89,3% и 97,9% соответственно.

Импорт и производство мебели в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

С ростом цен на мебель казахстанцы сталкивались и раньше. Одной из проблем этого сектора является импортозависимость от поставок сырья. Впрочем, с этим сталкиваются и другие сферы казахстанской экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010232-na-skolko-podorozhala-mebel-v-kazahstane/