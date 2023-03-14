Безалкогольные напитки сильно подорожали в Казахстане

Напитки. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие товары и услуги сильно подорожали в Казахстане. Не стали исключением и безалкогольные напитки, в том числе минеральная вода. О том, на сколько они выросли в цене, сообщил EnergyProm.

В Казахстане наблюдается рекордная инфляция, и многие товары за год сильно выросли в цене. Так, например, произошло с натуральными соками, которые по итогам 2022 года подорожали на 28,1%.

Как оказалось, сильно выросли цены и на другие безалкогольные напитки – газированные и не газированные, в том числе минеральную воду. Причем рост цен совпал с увеличением собственного производства в стране.

По данным аналитиков, отечественные компании за весь 2022 год произвели почти 2,4 млрд литров безалкогольных напитков (рост 11,9% за год) и порядка 656,8 млн литров минеральной воды (на 0,6% меньше, чем годом ранее).

При этом отметился рекордом первый месяц 2023 года. За один январь было произведено 170,9 млн литров газированных и негазированных напитков и 41,3 млн литров – "минералки". Общий объем производства составил 212,2 млн литра. Это максимальный показатель с 2013 года.

Производство напитков в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Вместе с ростом собственного производства в стране заметно выросли и цены на безалкогольные напитки.

По данным аналитиков, газированные напитки по итогам февраля 2023 года подорожали сразу на 27,9% за год, минеральная вода – на 36,6%, а негазированные напитки – на 37,4%. Это также самые высокие показатели за последние десять лет.

Рост цен на напитки в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

В региональном разрезе минеральная вода сильнее всего подорожала в Жетысуской (на 62%), Западно-Казахстанской (на 55,1%), Кызылординской (на 51,8%) и Павлодарской (на 48,3%) областях.

Безалкогольные негазированные напитки сильнее всего выросли в цене в Западно-Казахстанской (на 77,2%), Атырауской (на 50,5%), а также в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – по 48,3% в каждой.

Что касается "газировки", то лидерами по приросту цен на нее стали Акмолинская и Актюбинская области – 43,3% и 42,9% соответственно. На третьем месте оказалась Кызылординская область с приростом цен в 40,2%.

Рост цен на напитки в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане за год также заметно выросли цены и на алкогольные напитки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012789-bezalkogolnye-napitki-silno-podorozhali-v-kazahstane/