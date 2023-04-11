Как мировой кризис может отразиться на казахстанцах, рассказали международные эксперты

Планшет. Иллюстративное фото: freepik.com

Экономическая ситуация в мире ухудшается, что грозит новым глобальным кризисом. Как подобное может отразиться на казахстанцах и их уровне жизни, читайте в материале NUR.KZ.

Рецессия – это замедление экономики, которое сопровождается ростом безработицы, сокращением производства и реальных доходов населения.

Опасения о наступлении подобного сценария все чаще озвучиваются международными экспертами и аналитиками, сообщает Telegram-канал Tengenomika.

Прогнозы Всемирного банка

Согласно сообщению источника, Всемирный банк (ВБ) в своем отчете по Европе и Центральной Азии охарактеризовал ситуацию в мировой экономике как слабый рост, высокая инфляция и кризис стоимости жизни.

При этом в отношении Казахстана ожидается умеренное увеличение темпов роста экономики до 3,5% в 2023 году и до 4% в 2024 году за счет новых проектов по добыче нефти.

"Также, в ВБ считают, что продолжающиеся прямые инвестиции в горнодобывающий сектор и жилищные госпрограммы поддержат инвестиции.

Однако рост потребления домашних хозяйств, вероятно, будет сдерживаться высокой инфляцией, ростом стоимости кредитов и увеличением задолженности", – отмечают в Tengenomika.

Монеты и кубики. Иллюстративное фото: freepik.com

То есть инфляция может снизиться, но останется высокой в 2023 году – все из-за длительного влияния высоких цен на продукты питания. Также в текущем году ожидается снижение мирового уровня бедности до 14,7% (при черте бедности в 6,85 доллара в день).

"В рисках ВБ отмечает, что сбои в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому транспортируется большая часть экспорта нефти, могут существенно повлиять на рост.

Сохраняющаяся высокая инфляция также представляет собой риск, особенно для домохозяйств с низким уровнем дохода", – сообщается в источнике.

Худший прогноз от Международного валютного фонда

Другое видение о развитии глобальной экономики представили в Международном валютном фонде (МВФ).

Так, согласно сообщению Tengenomika, озвученный пятилетний прогноз оказался худшим с 1990 года. Эксперты ожидают роста экономики на уровне 3% в год – заметно ниже среднего за последние 20 лет. А примерно 90% развитых стран могут столкнуться со снижением темпов роста.

"Для стран с низкими доходами положение тоже ухудшается: заимствовать дороже, а спрос на их экспорт снижается, что станет серьезным ударом, отметила директор-распорядитель МВФ (Кристалина Георгиева – примечание редактора).

Бедность и голод могут усилиться – это опасный тренд, который начался еще в коронавирусный кризис, предупредила Георгиева", – сообщают в источнике.

То есть, согласно мнению международных экспертов, ухудшение глобальной экономической ситуации грозит казахстанцам повышением цен, снижением уровня доходов и усилением бедности.

Напомним, что ранее в финансовом регуляторе рассказали об устойчивости казахстанских банков к вероятному кризису.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016239-kak-mirovoy-krizis-mozhet-otrazitsya-na-kazahstantsah-rasskazali-mezhdunarodnye-eksperty/