Устойчивы ли казахстанские банки к кризису, рассказали в финансовом регуляторе

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Банки второго уровня (БВУ) обеспечивают функционирование финансовой системы страны. О том, насколько они готовы к рискам возникновения кризиса в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (финансовый регулятор) – это государственный орган.

Он обеспечивает надлежащий уровень защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, содействует обеспечению стабильности финансовой системы и развитию финансового рынка.

В 2022 году финрегулятор запустил ежегодное надзорное стресс-тестирование банков второго уровня, чтобы проверить их устойчивость. Завершен тест в марте 2023 года.

Как проверяли БВУ

"Стресс-тестирование банков второго уровня было проведено на основе базового и стрессового сценариев, разработанных Агентством совместно с Национальным Банком на трехлетнем горизонте с 2022 по 2024 годы", – указывается в сообщении финрегулятора.

При этом стрессовый сценарий предусматривал нарастание геополитической напряженности и рост рисков макрофинансовой стабильности.

Подсчет бюджета. Иллюстративное фото: freepik.com

Рассматривались сценарии снижения экономического роста, нарушения глобальных и региональных цепочек поставок, дисбаланса спроса и предложения на мировых товарных рынках и роста транспортных издержек.

То есть банки проверялись на предмет устойчивости на случай кризиса – они могли оценить наличие у себя достаточного запаса капитала для поглощения убытков от маловероятного, но возможного кризиса.

Результаты исследования

Согласно сообщению финрегулятора, совокупная достаточность капитала участвовавших в тесте БВУ изменилась с 17,6% на начало 2022 года до 13,8% на конец 2022 года, 13,2% на конец 2023 года и 15,2% на конец 2024 года.

"Таким образом, достаточность капитала банков-участников в стрессовом сценарии осталась на приемлемом уровне", – указывается в сообщении.

Другими словами, итоги тестирования банков показали, что у них будет достаточно капитала, чтобы покрыть убытки в случае гипотетического кризиса. А значит, деньги вкладчиков защищены на достаточном уровне.

Более точные данные будут опубликованы в мае 2023 года.

Напомним, ранее аналитик рассказал о влиянии банковского кризиса в США на Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2015911-ustoychivy-li-kazahstanskie-banki-k-krizisu-rasskazali-v-finansovom-regulyatore/