Подорожают ли топливо и продукты из-за сокращения нефтедобычи в Казахстане, рассказал аналитик

Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

Страны ОПЕК+, к которым относится и Казахстан, объявили о сокращении объемов добычи нефти. Как это может отразиться на экономике страны и жизни населения, читайте в материале NUR.KZ.

Ранее появилась новость о том, что с мая до конца 2023 года Казахстан планирует сократить объемы добычи нефти на 78 тыс. баррелей в сутки. Подобные меры предпримут и другие страны-участницы ОПЕК+.

На этом фоне рыночные цены на "черное золото" выросли на 7% и достигли 85 долларов США за баррель марки Brent.

О том, как это может отразиться на ценах в Казахстане, журналистам NUR.KZ рассказал аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев.

Станет ли топливо дороже

Как отмечает аналитик, в Казахстане сложилась парадоксальная ситуация, когда стоимость топлива не зависит от цен на нефть.

"Если бы такая взаимосвязь была, то бензин бы стоил у нас минимум 350-400 тенге за литр – это себестоимость его производства из нефти по текущим ценам. При этом без какой-либо наценки", – отмечает аналитик.

По словам автора Finance.kz, нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане получают нефть по давальческим ценам (по себестоимости добычи). То есть компании, которые добывают нефть, продают ее на внутреннем рынке страны себе же в убыток.

В результате это приводит к тому, что бензин в Казахстане относится к одним из самых дешевых в мире.

Заправка авто. Иллюстративное фото: freepik.com/prostooleh

"Просто сравните: один литр бензина у нас чуть дешевле одного литра бутилированной минеральной воды в супермаркете.

При этом, чтобы произвести бензин и продать его вам, нефть надо добыть, отправить на завод, получить из нее готовый бензин и довести до заправки. А для воды – достаточно пробурить скважину и разлить ее по бутылкам.

Поэтому сокращение добычи никак не отразится на ценах на топливо и продукты", – считает аналитик.

Зачем Казахстан сокращает добычу нефти

Данная мера была принята в рамках участия в международной организации стран-экспортеров нефти – ОПЕК. Ее цель заключается в поддержке цен на нефть на нужном уровне.

"Пока необходимые результаты от этих мер уже были достигнуты: нефть с утра подорожала на 7% и выросла до 85 долларов за баррель. Хотя сейчас рост снизился до 5% или 84 долларов за баррель.

Но на стоимость продуктов и топлива внутри страны это никак не повлияет", – отмечает Андрей Чеботарев.

При этом аналитик указывает и на другой положительный фактор от роста цен: госбюджет может получить чуть больший доход, потому что цена на нефть выросла. Эти средства поступят в Национальный фонд РК.

Таким образом, согласно сообщению аналитика, стоимость топлива в Казахстане не зависит от рыночных цен на нефть. Поэтому текущая ситуация не повлияет на стоимость бензина и продуктов питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015133-podorozhayut-li-toplivo-i-produkty-iz-za-sokrascheniya-neftedobychi-v-kazahstane-rasskazal-analitik/