Сколько казахстанских семей выбрались из бедности с помощью АСП

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Адресная социальная помощь (АСП) призвана поддержать малообеспеченные семьи. Сколько из них выбрались из бедности с помощью АСП, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Малообеспеченные семьи в Казахстане могут рассчитывать на получение адресной социальной помощи. Но чтобы ее выделили, домохозяйство должно соответствовать двум главным условиям:

среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть меньше 70% от регионального прожиточного минимума;

от регионального прожиточного минимума; все трудоспособные члены семьи должны иметь работу или содействовать мерам занятости.

Однако стоит отметить, что главная задача адресной социальной помощи заключается не в обеспечении бедной семьи, а в ее поддержке. Другими словами, она должна лишь помочь людям выбраться из бедности.

Действительно ли АСП помогает

Как сообщают Минтруда, в 2021 году получателей АСП было около 198,4 тыс. семей. В результате выбрались из бедности 51,4 тыс. домохозяйств .

В 2022 году численность получателей АСП составляла уже 141,5 тыс. семей, или около 728,7 тыс. человек. Из них с помощью государственной поддержки в итоге смогли выйти из состояния бедности 94 142 семей.

На 1 марта 2023 года получателями АСП в стране являлись порядка 444,9 тыс. человек из 84,7 тыс. семей. Другими словами, с каждым годом их становится меньше.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Где больше всего получателей АСП

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года зафиксировано в Туркестанской области – 34,9 тыс. семей или 24,7%.

Следом идет Шымкент – 16,5 тыс. или 11,7%. А замыкает тройку "лидеров" Кызылординская область, где насчитывалось 12,1 тыс. семей-получателей АСП.

Также большое количество малообеспеченных семей было зафиксировано в Алматинской (10,7 тыс. или 7,5%), Жамбылской (9,2 тыс. или 6,5%) и в Жетысуской (8 тыс. или 5,6%) областях.

Стоит отметить, что больше всего среди получателей АСП было детей. Их в 2022 году насчитывалось 468,1 тыс. человек, что составляет примерно 64,2% от общего количества нуждавшихся в финансовой поддержке граждан.

Отметим, что детям в возрасте от 1 до 6 лет полагается дополнительная финансовая помощь в виде 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка.

Также напомним, что в Казахстане адресную социальную помощь начали назначать в проактивном формате. Это значит, что система самостоятельно способна обнаружить малообеспеченную семью и через отправленное SMS-сообщение предложить ей назначить АСП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2015209-skolko-kazahstanskih-semey-vybralis-iz-bednosti-s-pomoschyu-asp/