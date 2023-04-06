У кого казахстанцы чаще всего берут деньги в долг

Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

Банки, микрофинансовые организации и даже частные лица могут стать кредиторами, выдавая деньги в долг. К кому обычно предпочитают обращаться казахстанцы и жители других стран, читайте в материале NUR.KZ.

Для получения денег в долг можно обратиться к различным источникам: от родственников до финансовых организаций, представленных банками второго уровня (БВУ), микрофинансовыми компаниями (МФО) и ломбардами.

Как сообщает сайт Visual Capitalist, выбор часто зависит от сочетания различных факторов, включая доступность финансовых услуг, финансовую грамотность и культурный подход к самой концепции кредитования.

И поведение заемщиков может отличаться от экономического состояния самого населения отдельных стран.

У кого берут в долг в богатых странах

Согласно исследованию, основанному на глобальной базе данных Findex Всемирного банка за 2021 год, в странах с высоким уровнем доходов граждане часто берут в долг у БВУ и прочих финансовых организаций.

На их долю может приходиться от 70% до 80% всех заимствований в таких странах, как Канада, Израиль, Южная Корея и так далее. А в целом в большинстве государств с высокими доходами доля обращений к финансовым организациям как источникам заимствования денег может составлять от 30% до 60%.

Кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У друзей и семьи в таких странах предпочитают занимать гораздо реже – до 30% случаев. И только в Саудовской Аравии население обращается к близким людям за деньгами немного чаще.

В целом отличие стран с высоким и низким уровнем доходов заключается в том, что первые чаще идут к официальным кредиторам-организациям, а вторые – обращаются к знакомым и родственникам.

Как поступают наши граждане

Казахстан в данном исследовании был отнесен к странам с уровнем доходов выше среднего. В то же время финансовые повадки населения оказались иными.

Так, согласно сообщению источника, к финансовым учреждениям (банки, МФО и так далее) за деньгами в долг обращаются лишь 29,76% казахстанцев. Как сообщает Telegram-канал Tengenomika, детальное изучение данных Всемирного банка показало, что этот показатель вырос с 2014 года, когда он составлял 20%.

Однако в то же время казахстанцы стали чаще обращаться к родственникам и друзьям: 24% респондентов в 2014 году и 26% – в 2021. А в целом доля респондентов, которые когда-либо брали в долг у физлиц или финансовых организаций, по итогам 2021 года составила 45-47%.

То есть исследование указывает на то, что казахстанцы чаще всего предпочитают брать в долг в финансовых учреждениях, но доля заимствований у физлиц также растет.

Ранее мы рассказывали, под залог какого имущества можно получить денежный кредит в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015517-u-kogo-kazahstantsy-chasche-vsego-berut-dengi-v-dolg/