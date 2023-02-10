Ажиотаж на жилье по "7-20-25": большие очереди в Астане объяснили в БЦК (фото)

Очередь. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В Астане случился ажиотаж из-за возобновления приема заявок по программе "7-20-25" – в филиалах одного из банков столицы с утра выстроились длинные очереди, при этом лимит на места в программе закончился за пару часов, передает корреспондент NUR.KZ.

Прием заявок на программу "7-20-25" Банк ЦентрКредит открыл сегодня утром – количество мест было ограничено, поскольку оператор программы выдал банку определенный лимит.

"10 февраля Банк ЦентрКредит в рамках лимита, выделенного оператором программы, начал прием заявок по программе "7-20-25". Ввиду того, что большинство банков-участников программы не возобновили прием заявок, сегодня наблюдаются очереди в отделениях Банка ЦентрКредит, преимущественно в Астане", – сообщили в пресс-службе БЦК.

Очередь в банке утром. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Лимит астанчане освоили буквально за пару часов: если рано утром в очередях у филиалов стояли по 50 человек, то уже к 12-ти часам дня банки опустели.

"Было много людей, очереди, но лимит на программу закончился часа за два", – сообщили нам в филиале на проспекте Кабанбай батыра.

Очередь в банке после обеда. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В пресс-службе банка также подтвердили, что к обеденному времени места в программе "7-20-25" уже были разобраны.

Очередь в банке после обеда. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В "Казахстанском фонде устойчивости" напомнили, что программа "7-20-25" кредитует только первичное жилье, введенное в эксплуатацию.

"То есть предварительное бронирование недостроенного жилья не является основанием для подачи заявки и не гарантирует получения ипотечного кредита по программе "7-20-25". Соответственно, массовое обращение граждан в банки-партнеры, когда жилье не выбрано или не введено в эксплуатацию, создает дополнительную нагрузку на скоринговые системы банков второго уровня. АО "Казахстанский фонд устойчивости" просит граждан обращаться в банки только в том случае, если выбранное жилье уже введено в эксплуатацию", – сообщили в фонде.

Отметим, что в программе "7-20-25" участвуют:

Halyk Bank;

Банк ЦентрКредит;

Freedom Finance;

РБК Банк;

Евразийский банк;

Fortebank;

Altyn bank.

Напомним, что в конце 2022 года в Казахстане приняли решение продлить действие ипотечной программы "7-20-25". В 2023 году для кредитования по программе планируется выделить до 100 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008922-azhiotazh-na-zhile-po-7-20-25-bolshie-ocheredi-v-astane-obyasnili-v-btsk-foto/