Льготная ипотека под 7%: с какими рисками могут столкнуться казахстанцы

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В Казахстане все еще действует жилищная программа "7-20-25". Казахстанцы могут стать ее участниками, чтобы оформить льготную ипотеку под 7%. Сколько граждан успели воспользоваться этой услугой и с какими рисками могут столкнуться ее новые участники, узнали журналисты NUR.KZ.

Жилищная программа "7-20-25" была запущена для того, чтобы помочь гражданам на выгодных условиях приобрести собственное жилье. Ипотечная программа будет работать пока не достигнет своего лимита, который равен 1 трлн тенге.

По данным Казахстанского фонда устойчивости (КФУ), на 18 апреля из всего бюджета жилищной программы выдано 534 миллиарда тенге. Таким образом, уже больше половины бюджетных средств было освоено. Тем не менее, еще есть резерв из запланированной суммы в 466 миллиардов тенге.

У ипотечной программы есть определенные требования, в основном они касаются типа жилья. Приобретать по льготной ипотеке можно только новое жилье.

Также есть ограничения по цене:

в крупных казахстанских городах, таких как Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актау и Атырау, этот лимит равен 25 млн тенге;

тенге; в Караганде можно купить квартиру не дороже 20 млн тенге;

тенге; в других регионах эта сумма равна 15 млн тенге.

Программа льготной ипотеки предназначена для всех категорий населения. Главное условие - у клиента не должно быть собственного жилья и уже имеющихся ипотечных займов.

За все время действия жилищной программы ею воспользовались больше 42 тысяч казахстанских семей. Как отмечают в КФУ, большинство граждан предпочитают бронировать жилье еще на этапе строительства. Цены в таком случае обычно намного ниже рыночных.

Однако долевое участие несет в себе определенные риски.

Иногда случается так, что застройщик оказывается недобросовестным, строительство не заканчивается и люди, вложившие свои средства, остаются без денег и без жилья. Поэтому в КФУ призывают взвешенно принимать свои решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1965720-lgotnaya-ipoteka-pod-7-s-kakimi-riskami-mogut-stolknutsya-kazahstantsy/