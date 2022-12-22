Казахстанцам, достигшим 50 лет, будут помогать с работой и субсидировать зарплату

Трудоустройство. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане действует программа, в рамках которой гражданам предпенсионного возраста помогают найти работу. С нового года планируется расширить возрастные категории. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Казахстанцам в предпенсионном возрасте иногда может быть очень трудно трудоустроиться - не все работодатели готовы нанять работника, который в скором времени уйдет на заслуженный отдых. Чтобы помочь таким людям с работой, в стране была запущена программа “Серебряный возраст”.

В рамках нее государство берет на себя часть затрат компании на работника - половина его зарплаты выплачивается за счет государственного бюджета. Сейчас стать участником этой программы могут только граждане в возрасте от 58 лет, однако скоро это изменится.

Как сообщает Минтруда, с 1 января 2023 года в проекте «Серебряный возраст» смогут участвовать казахстанцы, достигшие 50-летнего возраста. Помимо этого был увеличен и срок участия - с одного года до трех лет.

При этом изменятся и правила субсидирования. Если на данный момент государство выплачивает только 50% от зарплаты (не более 30 месячных расчетных показателя), то с нового года размер субсидий увеличится.

За первый год работы они составят 70%, за второй - 65%, а за третий год - 60% от размера заработной платы. В деньгах их размер также будет равен не более 30 МРП или 103 500 тенге в 2023 году.

Как отмечают в ведомстве, в рамках реализации проекта «Серебряный возраст» мерами содействия занятости планируется ежегодно охватывать не менее 15 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002540-kazahstantsam-dostigshim-50-let-budut-pomogat-s-rabotoy-i-subsidirovat-zarplatu/