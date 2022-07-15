Сколько платят молодежи и пожилым за работу по госпрограммам в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Для молодежи и граждан предпенсионного возраста Алматы были запущены две государственные программы, которые призваны помочь им с поиском работы – "Серебряный возраст" и "Первое рабочее место". Об этом сообщили в Центре занятости населения при акимате города Алматы.

При поиске работы молодежь может столкнуться с различными проблемами, например, из-за отсутствия опыта. У казахстанцев предпенсионного возраста опыт есть, но не все готовы взять их на работу, так как они скоро уйдут на пенсию.

В итоге данные слои работоспособного населения страны или вовсе не работают или перебиваются случайными подработками. В связи с этим были запущены две госпрограммы, которые призваны помочь найти работу молодежи и казахстанцам предпенсионного возраста.

Программа "Серебряный возраст"

Данная программа стартовала для жителей Алматы. По ней граждане, которые скоро уйдут на пенсию, смогут найти себе подходящую работу. Срок участия в проекте "Серебряный возраст" составляет не более 12 месяцев, а ее участниками смогут стать только те казахстанцы, которым осталось всего два года до пенсии.

Данная программа выгодна как для работников, так и для работодателей, ведь часть заработной платы будет выплачиваться за счет центра занятости. Ежемесячный размер субсидий составляет 50% от размера зарплаты, но не более 30 МРП (91 890 тысяч тенге в 2022 году), с учетом налогов и социальных отчислений.

После завершения срока участия (один год) работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию. В данный момент уже 69 организаций подали заявки на создание 122 рабочих мест.

Программа "Первое рабочее место"

В отличие от "Серебряного возраста", данная программа направлена на поддержку алматинской молодежи. Она должна помочь решить проблемы безработицы среди молодых казахстанцев. Напомним, официальный уровень безработицы среди молодежи в 2022 году составляет 3,9%.

В программе "Первое рабочее место" может участвовать безработная молодежь в возрасте до 29 лет. В эту категорию входят как выпускники колледжей и университетов, так и простые безработные, которые по каким-либо причинам не учились и не работали.

При этом опыт работы необязателен: одна из задач этого проекта – как раз дать этот самый опыт молодым казахстанцам.

Иллюстративное фото: pexels.com

Продолжительность участия в проекте составляет не более 18 месяцев, после завершения участнику предоставляется постоянное рабочее место на срок не менее 12 месяцев. Заработная плата в месяц составляет 30 МРП (91 890 тенге) с учетом налогов и социальных отчислений.

Как сообщают в центре занятости, уже 159 человек смогли трудоустроиться по этой программе.

Как стать участником государственных программ

Чтобы стать участником одной из программ, нужно выполнить ряд несложных действий. Они одинаковые как для программы "Серебряный возраст", так и для проекта "Первое рабочее место":

нужно зайти на сайт электронной биржи труда Enbek.kz и перейти во вкладку "Вакансии";

в фильтрах поиска нужно найти графу "Субсидируемые государством" и выбрать подходящую категорию;

после ознакомления с доступными вакансиями пришло время зарегистрироваться на бирже труда в качестве лица, ищущего работу;

после этого необходимо зарегистрироваться в качестве безработного лица;

далее нужно сделать отклик на подходящую вакансию;

сделав эти простые действия, остается лишь ждать звонка от работодателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1978695-skolko-platyat-molodezhi-i-pozhilym-za-rabotu-po-gosprogrammam-v-kazahstane/