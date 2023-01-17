Кто может оформить ипотеку под 2% в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы из социально уязвимых слоев населения могут принять участие в жилищной программе "Бақытты отбасы", в рамках которой выдают ипотечные займы под 2%. О том, кто может оформить такой кредит, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане на данный момент действует ряд жилищных программ, в рамках которых казахстанцы могут приобрести собственное жилье на льготных условиях. Одна из таких – "Бақытты отбасы".

В рамках этой ипотечной программы казахстанцы из социально уязвимых слоев населения могут получить кредит под 2% годовых.

Как сообщают в пресс-центре "Отбасы банка", по итогам конкурса, проведенного с 20 июня по 19 июля 2022 года, было отобрано 5 880 семей по всему Казахстану, которые стали участниками данной программы.

Среди получателей льготных кредитов очередники на жилье, являющиеся членами многодетных и неполных семей, а также семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

На Алматы в этом году был выделен лимит в 677 человек. Все они смогут с 16 января по 31 января 2023 года забронировать квартиру в специально построенном жилом комплексе (ЖК).

Для выбора будет доступно 905 квартир. При этом стоимость одного квадратного метра составляет всего 272 тыс. тенге. Максимальная сумма займа для алматинцев составляет 15 млн тенге, но если квартира выйдет дороже, то можно доплатить из собственных средств.

В целом у "Бақытты отбасы" действуют следующие условия:

первоначальный взнос – 10% ;

; процентная ставка – 2% (ГЭСВ – от 2,1% );

(ГЭСВ – от ); максимальная сумма кредита – от 10 до 15 млн тенге, в зависимости от региона.

Напомним, в прошлом году в данную жилищную программу был внесен ряд изменений. В частности, это касается участников, которые могут получить ипотечный заем.

Так, были добавлены две новые категории участников, которые смогут подать заявки при следующем объявлении конкурса: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица с инвалидностью I и II групп. Но из числа получателей убрали неполные семьи.

Как объясняли такое решение в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, сделано это было из-за того, что многие казахстанские семьи, чтобы попасть в список получателей, специально начали разводиться – с момента запуска данной программы число очередников по категории "Неполная семья" увеличилось на 72%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005599-kto-mozhet-oformit-ipoteku-pod-2-v-kazahstane/