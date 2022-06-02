Названа дата запуска льготной ипотеки под 2% в Казахстане

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Прием заявок по льготной ипотеке по ставке 2% годовых "Бакытты отбасы" стартует в Казахстане с 20 июня и продлится по 19 июля текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте "Отбасы банка".

Принять участие в данной программе смогут очередники акимата в категориях:

многодетная семья;

семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями;

неполная семья (с момента расторжения брака должно пройти не менее 3-х лет).

Для участников программы "Бақытты отбасы" будут выдаваться займы по ставке 2% годовых при наличии первоначального взноса в размере 10% от суммы займа. Срок займа - до 20 лет.

С помощью программы можно будет купить кредитное жилье, построенное по линии местных акиматов или любое иное жилье по выбору кандидата (первичное или вторичное).

Максимальная сумма займа составит до 15 млн тенге в городах Нур-Султан, Алматы и их пригородных зонах, Шымкент, Актау, Атырау и до 10 млн тенге в остальных регионах.

Недвижимость должна приобретаться в том регионе, где заемщик стоит в очереди на жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972314-nazvana-data-zapuska-lgotnoy-ipoteki-pod-2-v-kazahstane/