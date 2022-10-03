Почему категорию "Неполная семья" исключили из программы "Бақытты отбасы", объяснили в МИИР

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: pexels.com

Во время презентации новых подходов жилищной политики зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР Бауыржан Кабдол рассказал, почему категория "Неполная семья" была исключена из программы "Бақытты отбасы", сообщается на официальном сайте ведомства.

"В новой концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года в целях поддержки и сохранения института семьи пересмотрены категории участников льготной программы "Бақытты отбасы". В частности, в результате анализа из числа ее участников исключена категория "Неполная семья". Мониторинг показал, что с момента запуска данной программы число очередников по категории "Неполная семья" увеличилось на 72% или 61,6 тыс. человек", - пояснил Кабдол.

По его словам, сложившаяся ситуация создает неравное положение других категорий очередников. Как отметили в МИИР, за последние 2 года половину всех заявлений подали неполные семьи.

Подчеркивается, что в приоритетные категории включены дети-сироты, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

"Теперь они, а также многодетные семьи смогут получить кредитное жилье МИО по льготной ставке кредитования в 2% годовых с первоначальным взносом 10% и сроком до 20 лет (программа "2-10-20")", - уточнили в ведомстве.

В МИИР добавили, что исключение категории "Неполная семья" не приводит к лишению возможности приобрести кредитное жилье МИО.

Отмечается, что наравне с другими категориями очередников они смогут получить доступные займы под 5%.

"Бақытты отбасы" - программа кредитования семей с невысоким доходом для приобретения жилья.

Напомним, сегодня глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова заявила, что казахстанцы фиктивно разводятся для получения льготной ипотеки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990783-pochemu-kategoriya-nepolnaya-semya-isklyuchili-iz-programmy-baqytty-otbasy-obyasnili-v-miir/