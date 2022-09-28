Льготная ипотека под 2% стала доступнее в Казахстане

Домик. Иллюстративное фото: pixabay.com

У льготной ипотечной программы «Бакытты Отбасы» изменились условия. Теперь ею сможет воспользоваться больше казахстанцев из социально уязвимых слоев населения. Об этом сообщили представители «Отбасы банка».

В Казахстане с 20 июня стартовала льготная ипотечная программа «Бакытты Отбасы», в рамках которой казахстанцы из социально уязвимых слоев населения могут приобрести собственное жилье по низкой процентной ставке – всего 2%.

Как сообщает «Отбасы банк», который является оператором этой программы, список участников уже сформирован. Для кредитования казахстанских семей по льготным условиям из республиканского бюджета в этом году был выделен 51 млрд тенге. Благодаря этим средствам порядка 5 000 семей получат ипотечные кредиты.

Вместе с тем, в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, был внесен ряд изменений в условия программы.

Кто может получить ипотеку под 2%

Ранее стать участником «Бакытты Отбасы» могли лишь граждане из следующих категорий:

многодетные семьи;

семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями;

неполные семьи (с момента расторжения брака должно пройти не менее 3-х лет).

Теперь же, как сообщают представители банка, в этот список вошли дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также лица с инвалидностью 1 и 2 групп.

Требование по доходу

До внесения изменений в программе было ограничение по уровню дохода. Ранее было такое требование, что доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1-кратной величины прожиточного минимума, или 115 905 тенге (на 2022 год).

Другими словами, если зарплата главы семьи даже на 200 тенге превышала этот порог, то семья уже не могла претендовать на участие в льготной программе. Таким образом, многие казахстанцы не могли решить жилищный вопрос.

Теперь такого требования нет.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Максимальная сумма займа

Помимо отмены верхнего порога доходов семьи, в программе «Бакытты Отбасы» отменили и максимальную сумму займа.

Ранее, в зависимости от региона, она составляла от 10 до 15 млн тенге. Квартиры с такой стоимостью сейчас очень сложно найти в Казахстане. Например, в Алматы за такую цену можно было купить лишь однокомнатную квартиру в бывшем общежитии.

Теперь же сумма кредита будет исходить из стоимости квартиры и формироваться на основе цен за один квадратный метр жилья. Расценки следующие:

Астана и Алматы – не более 290 тыс. тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; Атырауская и Мангистауская области – не более 240 тыс. тенге ;

; Костанайская, Туркестанская, Карагандинская, Улытауская области и Шымкент – не более 220 тыс. тенге за «квадрат»;

за «квадрат»; Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Абайская области – не более 200 тыс. тенге.

Стоит отметить, что такие расценки гораздо ниже среднерыночных. Например, в Алматы средняя стоимость квадратного метра начинается от 500 тыс. тенге. По Казахстану же средняя цена на рынке первичного жилья составляет порядка 425,6 тыс. тенге за «квадрат».

Такие пороги по ценам за квадрат связаны с ограничением в выборе жилья. Ранее участник программы мог самостоятельно выбирать приобретаемое жилье – причем это касалось как первичного, так и вторичного рынков.

Теперь же под 2% можно будет купить только социальное кредитное жилье, построенное по линии местных акиматов.

Как отмечают представители банка, выбрать его можно будет на портале otbasybank.kz, сам список доступной недвижимости появится позже. Для выбора жилья и для ожидания его сдачи в регионе участнику программы будет дано время до конца февраля 2023 года.

Какие условия остались прежними:

приобрести жилье можно только в том регионе, где стоишь в очереди;

ставка по займу – 2% ;

; минимальный первичный взнос – 10% ;

; максимальный срок кредитования – 20 лет ;

; для получения займа нужно подтвердить платежеспособность.

Данные изменения могут положительно сказаться на обеспечении жильем граждан из социально уязвимых слоев общества. Всего же, по данным банка, за три года реализации программы "Бакытты отбасы" новоселье уже справили более 14 700 казахстанских семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1989982-lgotnaya-ipoteka-pod-2-stala-dostupnee-v-kazahstane/