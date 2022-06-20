Льготная ипотека под 2% стартовала в Казахстане

Иллюстративное фото: freepik.com

В Казахстане стартовала льготная ипотечная программа с низкой процентной ставкой. Какие у нее условия, и кто может стать ее участником, узнали журналисты NUR.KZ.

У казахстанцев появилась возможность оформить льготную ипотеку под низкий процент в рамках программы “Бақытты отбасы”. Как сообщают в пресс-службе “Отбасы банка”, подать заявку на участие можно с 20 июня по 19 июля включительно.

Кто может оформить льготную ипотеку

Принять участие в программе могут очередники на жилье в категориях:

многодетная семья;

семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями;

неполная семья (с момента расторжения брака должно пройти не менее 3-х лет).

Стоит отметить, что программа “Бақытты отбасы” работала и ранее. В связи с этим заявления клиентов, которые были поданы в 2021 году и по которым не были получены займы, прекратят свое действие.

Чтобы участвовать в новом этапе программы, им нужно будет снова подать заявку в этом году.

Условия ипотеки

У данной льготной ипотеки следующие условия:

ставка по займу - 2% (ГЭСВ от 2,1%) ;

; минимальный взнос - 10% от суммы займа ;

; срок займа - до 20 лет ;

; максимальная сумма займа - 15 млн тенге для Алматы, Актау, Атырау, Шымкента и Нур-Султана. Для остальных регионов - 10 млн тенге.

Помимо этого, у нее нет ограничений на тип жилья. То есть, можно приобрести как квартиру на первичном, так и на вторичном рынке, а также частный дом.

Стоит отметить, что оформить ипотеку смогут только клиенты “Отбасы банка”.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Чтобы подать заявку на участие программы, не нужно идти в офис банка. Оформление происходит на платформе otbasybank.kz.

Также при себе нужно иметь телефон - на него придет код аутентификации.

Дополнительных справок и документов вкладывать не нужно. Система самостоятельно проверит данные претендента и сформирует заявку. После окончания приема заявок, банк создаст два списка участников: основной и резервный.

В основном будут находиться прошедшие отбор участники и ждущие подтверждения доходов. В случае неудачи, на их место будут приходить граждане из резервного списка.

При отборе участников программы "Бакытты отбасы", будет проверяться доход заявителя. Он не должен превышать 3,1 величины прожиточного минимума на каждого члена семьи (не более 115 905 тенге на человека).

Данная программа может быть очень выгодным решением для семьи, которая хочет приобрести свое жилье. Однако жесткие условия ипотеки не дают расширить количество участников.

Если вы, по каким-то причинам, не подходите под критерии, возможно стоит обратить внимание и на другие действующие в стране ипотечные программы. Одна из них недавно начала работать в Караганде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1974852-lgotnaya-ipoteka-pod-2-startovala-v-kazahstane/