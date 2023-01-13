Эксперты не ожидают понижения базовой ставки в Казахстане

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 13 января, Национальный банк РК должен вынести свое решение по базовой ставке. Финансовые эксперты в большинстве своем считают, что денежно-кредитная политика в стране не изменится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Ассоциация финансистов Казахстана.

2022 год оказался богат на экономические потрясения: энергокризис, изменение цепочек поставок, нестабильный курс валют и рекордная инфляция. В таких условиях очень трудно построить точный прогноз по поводу будущей экономической ситуации в стране и в мире.

Но мнения профессиональных участников финансового рынка по этому поводу могут помочь лучше понять текущие тенденции в экономике и подготовиться к будущему.

Так, например, эксперты улучшили свой прогноз по поводу ВВП Казахстана – с 2,8% до 3,7%. Как отмечают авторы опроса, это может быть связано с завершением ремонта на трубопроводе КТК и возможным увеличением экспорта нефти.

Также впервые за шесть месяцев снизились инфляционные ожидания экспертов финрынка. Несмотря на рекордные показатели по итогам 2022 года многие считают, что инфляция в стране уже через год снизится до 13,5%. Напомним, похожие прогнозы ранее сделали и в правительстве Казахстана.

Прогноз инфляции на 2023 год. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Однако более позитивные прогнозы по инфляции в стране не привели экспертов к единому мнению по базовой ставке, которую в ближайшее время должен установить Национальный банк.

Оно разделилось: 52% ожидают сохранения ставки, решение по которой будет принято сегодня, 13 января, на текущем уровне в 16,75%, тогда как остальные прогнозируют ее повышение до 17%.

Таким образом, несмотря на некоторые разногласия, можно отметить тот факт, что снижения базовой ставки Нацбанком в Казахстане никто из экспертов вообще не ожидает, хотя в декабре финрегулятор ясно дал понять, что "приблизился к окончанию цикла повышения".

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Тем не менее многие эксперты сошлись во мнению о том, что в ближайший год Нацбанк РК все-таки начнет снижать базовую ставку. В течение 12 месяцев она, по мнению респондентов, может снизиться до 13,75%.

Что касается курса тенге, то значительная часть опрошенных не видит предпосылок к резкому ослаблению казахстанской валюты – в ближайший месяц предполагается, что за доллар будут просить в среднем 468 тенге. Хотя в разрезе всего года его курс может вырасти до 491,8 тенге (прошлый прогноз строился в районе 497,1 тенге).

Прогнозируемый курс тенге. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Если по поводу тенге прогнозы улучшились, то с российским рублем все обстоит наоборот. Эксперты считают, что наблюдаемое ослабление российской валюты еще не завершено и через год за один доллар будут просить 76,8 рублей. На текущий момент курс равен 68,7 рублей за доллар.

Таким образом можно подвести следующие итоги: несмотря на некоторую неопределенность в ожиданиях по поводу решения Национального банка эксперты явно улучшили свои прогнозы, касающиеся экономической ситуации в стране. Это касается как курса тенге, так и роста ВВП Казахстана.

Стоит отметить, что данные прогнозы не являются инвестиционной рекомендацией. Это субъективные суждения профессиональных участников финансового рынка и независимых экспертов.

Другими словами, какие-то прогнозы могут сбыться, а другие, наоборот, перестанут быть актуальными в ближайшее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005240-eksperty-ne-ozhidayut-ponizheniya-bazovoy-stavki-v-kazahstane/