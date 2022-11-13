Завершен ремонт одного их двух ВПУ на КТК. Началась отгрузка нефти

Выносное причальное устройство на КТК. Фото: cpc-online.ru

Вчера, 12 ноября, было запущено в эксплуатацию одно из двух выносных причальных устройств на морском терминале КТК. Об этом сообщается на официальном сайте Каспийского трубопроводного консорциума.

"12 ноября 2022 года в полном объеме завершены работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве – ВПУ-1. Успешно выполнены гидростатические испытания, осуществляется погрузка нефти на танкер Minerva Sophia", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

Танк плавучести представляет собой полую, наполненную воздухом конструкцию, которая предназначена для поддержания подводных рукавов шлангов в заданной конфигурации.

Схема устройства погрузочного комплекса. Фото: cpc-online.ru

Представители КТК подчеркнули, что все инженерные расчеты, изготовление, установка вспомогательного и основного оборудования, высокотехнологичные операции по демонтажу, монтажу и позиционированию танка плавучести на глубине были выполнены российскими специалистами КТК и подрядной организации.

"Благодаря слаженной работе подрядчика и экипажа многоцелевого судна Commander, оснащенного системами динамического позиционирования, специализированным водолазным оборудованием МКВК-60 и 140-тонным краном, 29 октября 2022 года состоялся подъем поврежденного ТП на борт судна. Завершение этого этапа позволило перейти к погружению и позиционированию на глубине нового танка плавучести", – сообщили представители консорциума.

В работах на борту судна Commander было задействовано около 80 человек. Сейчас осуществляется подготовка к замене танка плавучести ВПУ-2.

Поврежденный танк плавучести. Фото: cpc-online.ru

Напомним, несколько дней назад министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах сената высказался о затянувшемся ремонте на Каспийском трубопроводном консорциуме. При этом он заверил, что ремонт на КТК не сказался на возможностях Казахстана по экспорту нефти.

Ранее Акчулаков уже комментировал ремонтные работы на КТК. Он отмечал, что консорциум работал без капитального ремонта 20 лет, а в морской воде оборудование быстро изнашивается.

Также, что в конце марта система Каспийского трубопроводного консорциума пострадала в результате шторма. Повреждения выявили на ВПУ-2 и ВПУ-3, из-за чего их работа была приостановлена.

Отметим, что Каспийский трубопроводный консорциум был создан для транспортировки нефти с месторождений Западного Казахстана и российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. километров соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и Морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

На территории Российской Федерации зарегистрировано Акционерное Общество "КТК-Р", на территории Республики Казахстан – Акционерное Общество "КТК-К". Пропускная способность нефтепровода составляет 67 млн тонн в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996935-zavershen-remont-odnogo-ih-dvuh-vpu-na-ktk-nachalas-otgruzka-nefti/