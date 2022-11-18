Снижения роста цен в два раза ожидают в Казахстане

Товарный чек. Иллюстративное фото: sergeyryzhov/Getty Images

В 2022 году Казахстан столкнулся с рекордной инфляцией, и некоторые эксперты считают, что в следующем году она только ускорится. Впрочем, в правительстве думают иначе и предполагают, что темпы роста цен в скором времени могут снизиться, сообщает МИА "Казинформ".

По итогам октября текущего года инфляция в Казахстане достигла 18,8%. Некоторые эксперты при этом считают, что в 2023 году она может быть не менее высокой.

На их прогнозы ответил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев. По его словам, текущие темпы инфляции, хоть и являются рекордными за последние 10-15 лет, в следующем году ускориться не должны.

«Надеемся, что в конце этого года, в начале следующего, у нас будет резкое снижение роста инфляции. Пик инфляции будет держаться на уровне этих 20%. Потом пойдет на спад», - предположил глава Министерства финансов РК.

Жамаубаев считает, что рост цен может снизиться в два раза к концу 2023 года.

«Прогноз, указанный в бюджете, составляет от 7,5% до 9,5%. Если мы достигнем такого показателя по итогам 2023 года, то это следует считать большим достижением», - добавил министр.

Эксперты финансового рынка при этом прогнозируют, что в ноябре 2023 года инфляция будет составлять 13,9%. А сами казахстанцы, согласно опросам Национального банка, в большинстве своем ожидают, что рост цен через год будет примерно таким же - 19%.

Стоит отметить, что не только в Казахстане наблюдается такой сильный рост цен на товары и услуги. С рекордной инфляцией также столкнулись и другие страны.

Например, в Германии по итогам октября рост цен на продукты питания почти догнал казахстанские показатели. А США в текущем году вовсе столкнулись с рекордной продуктовой инфляцией за последние 40 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997833-snizheniya-rosta-tsen-v-dva-raza-ozhidayut-v-kazahstane/