От чего будет зависеть курс тенге, рассказали в Нацбанке Казахстана

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На курс валют влияет множество различных факторов, и не все из них поддаются контролю. Что может оказать влияние на стоимость тенге в ближайшем будущем, рассказали в Национальном банке РК (НБРК).

2022 год оказался непростым для тенге. В начале года он сильно просел ко многим иностранным валютам, в том числе к доллару, чей официальный курс в марте прошлого года превышал 500 тенге.

Однако после этого казахстанская валюта постепенно начала возвращать потерянные позиции, и по итогам декабря официальный курс доллара к тенге составил 462,66 тенге. По отношению к ноябрю казахстанская валюта смогла укрепиться на 1,3%.

Как отмечают в Нацбанке, в течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 132 до 141 млн долларов, при этом общий объем торгов составил 2,95 млрд долларов.

На продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение декабря пришлось порядка 328,7 млн долларов, а продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет составили 461 млн долларов. Доля продаж из Нацфонда составила 16% от общего объема торгов и не более 31 млн долларов в день.

Также в целях поддержания валютной доли пенсионных активов Национальный банк в декабре осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах на сумму 43,2 млн долларов, что составляет порядка 1,5% от общего объема рынка.

При этом, как сообщает пресс-центр НБРК, валютных интервенций в декабре не проводилось.

Что касается самого курса тенге, то как отмечается в пресс-релизе, Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, а это значит, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004097-ot-chego-budet-zaviset-kurs-tenge-rasskazali-v-natsbanke-kazahstana/