С чем связан уход McDonald’s из Казахстана, рассказал Алихан Смаилов

Ресторан McDonald's. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава кабмина Алихан Смаилов в кулуарах правительства прокомментировал уход из Казахстана сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов указал на плюсы и минусы прихода на рынок таких крупных международных брендов.

"Хорошо иметь в стране крупные международные бренды, так как это положительно сказывается на инвестиционном климате. Однако польза от фастфуда для организма человека незначительная.

Уход McDonald’s с рынка не связан с инвестиционным климатом или другими обстоятельствами в нашей стране. Это напрямую связано с уходом компании McDonald’s с рынка России.

В рамках работы изначально сырье и полуфабрикаты обеспечивались через рынок России. Какие еще были причины? Одна из них – очень высокие требования, которые ставит McDonald’s к своей продукции", – отметил он.

По его словам, чтобы доставлять в рестораны продукцию, поставщик должен иметь ряд сертификатов. При этом важно все – и качество продукции, и качество упаковок.

"Чтобы соответствовать всем строгим требованиям, инвестор должен выделять крупные средства и инвестировать. Однако рынок Казахстана ограничен, поэтому и такие масштабные инвестиции не окупятся в краткосрочный период", – добавил он.

Между тем, по его словам, ему известны решения этой компании по сохранению рабочих мест в Казахстане.

"В этой компании трудятся около 2 тысяч человек. Для этого нужно продолжить работу, не используя международный бренд. Также, я думаю, что они решат проблему с получением сырья и полуфабрикатов у казахстанских производителей продукции в целях того, чтобы компания далее стабильно работала", – резюмировал Алихан Смаилов.

Закрытие McDonald’s в Казахстане

В начале июля появились сообщения о том, что рестораны McDonald’s перестали работать в Казахстане. Люди жаловались, что не могли ни приобрести еду, ни оформить доставку.

А в ноябре прошлого года работу ресторанов McDonald's официально приостановили в Казахстане из-за проблем с поставками.

После этого министр торговли и интеграции Серик Жумангарин пообещал выяснить причину приостановки работы заведений McDonald's в стране. Вскоре он подтвердил, что есть проблемы с импортом продукции.

В начале января издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может уйти с казахстанского рынка из-за проблем с поставками. Спустя время это подтвердила и сама компания, отметив, что прекращение деятельности ресторанов связано с ограничениями в поставках.

Закрытие ресторанов прокомментировали также в Министерстве сельского хозяйства.

Позже глава Food Solutions KZ Асет Машанов рассказал, каковы шансы бренда McDonald's вернуться на рынок Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004946-s-chem-svyazan-uhod-mcdonalds-iz-kazahstana-rasskazal-alihan-smailov/