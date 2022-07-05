Рестораны McDonald’s перестали работать в Казахстане

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В Казахстане перестали работать рестораны сети McDonald’s. Жалобы на то, что заказать доставку из известной сети ресторанов быстрого питания или приобрести еду там невозможно, появились в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанцы жалуются в соцсетях на то, что рестораны перестали работать, и недоумевают по этому поводу: "Ночью нам отменили заказ", "А почему везде закрылись?", "Закрылись?", "Уже вторая точка закрыта, что случилось?".

В официальном аккаунте McDonald’s в Instagram подтвердили информацию о том, что рестораны сети на данный момент не работают.

"Сообщаем, что рестораны McDonald’s временно не работают по техническим причинам. Следите за нашими новостями, мы обязательно сообщим, когда рестораны снова возобновят свою работу", – говорится в официальном сообщении в аккаунте.

Скриншот: instagram.com/mcdonalds.kaz

Напомним, McDonald’s появился в Казахстане в 2016 году. Первая точка была открыта в Нур-Султане. Посетителей в день открытия пускали партиями, чтобы не допустить столпотворения. Однако тогда на открытие ресторанов сети быстрого питания пришло не столь много людей, сколько ожидалось.

В Алматы первый McDonald’s открылся на месте бывшего кинотеатра. На открытии присутствовал и сам владелец франшизы Кайрат Боранбаев. К слову, сам он на данный момент находится под арестом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977031-restorany-mcdonalds-perestali-rabotat-v-kazahstane/