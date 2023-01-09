Ипотечные кредиты под 7% продолжают выдавать в Казахстане

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Льготная жилищная программа "7-20-25" по-прежнему продолжает работать в Казахстане. О том, сколько ипотечных займов было оформлено жителями страны, рассказали в Национальном банке РК.

К 5 января 2023 года в рамках реализации программы "7-20-25" казахстанцами было оформлено 65 554 ипотечных займа. Общая сумма кредитов достигла 873,6 млрд тенге. Другими словами, прежний лимит в 1 трлн тенге до сих пор не был до конца освоен.

Значительная часть всех займов была выдана в Астане – 23 130 кредитов на общую сумму 359,8 млрд тенге, а также в Алматы – 13 055 займов на 199,7 млрд тенге. В Шымкенте к 5 января было выдано 5 034 кредита на 60,9 млрд тенге.

Реализация программы "7-20-25". Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, ранее стало известно, что жилищную программу "7-20-25" было решено продлить – в 2023 году на ее реализацию планируется выделить еще 100 млрд тенге. Это значит, что после освоения прежнего лимита в 1 трлн тенге льготное ипотечное кредитование под 7% не будет свернуто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2004559-ipotechnye-kredity-pod-7-prodolzhayut-vydavat-v-kazahstane/