Стоимость аренды жилья продолжает снижаться в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С середины октября стоимость арендного жилья в Казахстане постепенно начала снижаться. В ноябре тенденция сохранилась – цены за последнюю неделю сократились почти во всех крупных городах страны. О том, на сколько аренда стала дешевле, рассказали аналитики портала «Крыша».

В августе и сентябре текущего года в стране произошел резкий скачек цен на арендное жилье. Однако с середины октября аренда постепенно начала дешеветь. К началу ноября ее стоимость успела снизиться в среднем на 20%. Причем этот процесс продолжается до сих пор.

Так, по данным аналитиков, с 3 по 10 ноября цены сократились еще в среднем на 4%. Однако максимальное снижение было зафиксировано в Уральске (на 9,7%) и Костанае (на 7,3%).

При этом сразу в девяти регионах страны средняя динамика снижения за неделю составила от 3% до 5%. Отличились в этом плане Кокшетау, Тараз и Конаев (бывший Капшагай). В первом городе цены на аренду незначительно выросли (на 0,9%), а в двух других – остались неизменны.

Как изменилась стоимость арендного жилья. Инфографика: krisha.kz

Тем не менее, общая тенденция к снижению стоимости арендного жилья сохранилась. С середины октября (тогда был пик роста цен) арендное жилье в Казахстане успело подешеветь на 23%.

Стоит отметить, что, несмотря на такое значительное сокращение, цены на аренду до сих пор остаются в среднем выше тех, что были до ажиотажного подорожания. По сравнению с началом сентября рост составляет 15%.

В Актобе, Уральске, Костанае эта разница составляет 11-29%, а в Астане и Алматы – 22% и 27% соответственно. Например, за 1-комнатную квартиру в Алматы сейчас просят в среднем 250 тыс. тенге, а за 3-комнатную – вообще 500 тыс. тенге.

В столице Казахстана цены скромнее – 200 тыс. тенге за 1-комнатную и 400 тыс. тенге за 3-коматную квартиру.

Самое дешевое арендное жилье сдается в Талдыкоргане – здесь просят лишь 80 тыс. тенге за 1-комнатную квартиру, за 2-комнатную – 100 тыс. тенге, а за 3-комнатную – всего 120 тыс. тенге.

Сколько стоит арендное жилье в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Таким образом, можно лишь подтвердить, что сентябрьское подорожание арендного жилья в стране было временным явлением, и цены постепенно возвращаются к своим прежним показателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996686-stoimost-arendy-zhilya-prodolzhaet-snizhatsya-v-kazahstane/