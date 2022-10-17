По-новому субсидировать ипотеку предложили в Казахстане

Игрушечный домик. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

В Казахстане обсуждают новый проект субсидирования ипотечных займов. Связано это со скорым завершением некоторых жилищных программ в стране. О том, как могут измениться условия предоставления льготной ипотеки, узнали журналисты NUR.KZ.

На данный момент в стране действует не так много общереспубликанских ипотечных программ.

Одна из них – «7-20-25» – уже освоила большую часть выделенных средств и в скором времени завершится. В связи с этим встанет вопрос о дальнейшей поддержке ипотечного рынка в Казахстане, который практически полностью зависит от бюджета.

Одной из таких мер поддержки может стать новый механизм субсидирования ипотечных займов, который в данный момент находится на стадии обсуждения на портале «Открытые НПА».

В частности, обсуждению полежат изменения и дополнения в Правила предоставления субсидий для возмещения части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня населению через субъектов квазигосударственного сектора.

Согласно ним, в данный момент субсидирование осуществляется только по тем ипотечным займам, выданным в соответствии с Государственной программой жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер», ставка вознаграждения по которым не превышает 16% годовых.

Авторы проекта предлагают перейти с фиксированной ставки на плавающую, которая не будет превышать уровень базовой ставки Национального Банка РК, действующий на момент принятия решения о субсидировании, более чем на 5% (сейчас базовая ставка равна 14,5%).

При этом планируется, что субсидированию будет подлежать часть ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня в рамках различных жилищных программ, утвержденных постановлениями правительства РК.

Как отмечается в правилах проекта, субсидии должны будут возмещать до 7% годовых от ставки вознаграждения.

Домик-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом в проекте указывается и максимальная сумма ипотечного жилищного займа, подлежащего субсидированию – для разных регионов она заметно отличается:

Алматы и Астана – 35 млн тенге ;

; Актау, Атырау и Шымкент – 25 млн тенге ;

; Караганда – 20 млн тенге ;

; другие регионы – до 15 млн тенге.

Также в проекте предусмотрен и обязательный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья. То есть при покупке квартиры в Алматы стоимостью 35 млн тенге, сразу нужно выплатить 7 млн тенге. При этом на оставшуюся сумму, равную 28 млн тенге, будет действовать государственная субсидия, которая покроет до 7% от ставки вознаграждения.

Стоит отметить, что проект предполагает возможность приобретения как уже введенного в эксплуатацию жилья, так и находящегося только на стадии строительства, которое, как правило, стоит дешевле.

Сейчас проект о внесении изменений и дополнений в правила субсидирования ипотечных займов находится на стадии обсуждения, которое продлится до 27 октября. Это значит, что условия программы не утверждены окончательно, а сам проект может быть вовсе не принят к реализации.

Напомним, что на данный момент в стране действуют различные льготные программы, которые направлены на помощь определенным категориям граждан. Например, «Бакытты Отбасы» со ставкой 2% и молодежная ипотека «Алматы Жастары» со ставкой 5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1993001-po-novomu-subsidirovat-ipoteku-predlozhili-v-kazahstane/